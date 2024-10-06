Fatih'teki İmamın Sanat: Tespih Yapımındaki Başarı

Fatih'te Tespih Sanatı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, imamlık görevinden arta kalan zamanını değerlendirerek caminin yanı başındaki atölyesinde tespih yapıyor. Eren, damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi nadir malzemeler kullanarak, meraklıları için özel koleksiyonluk tespihler üretiyor.

Hobi Olarak Başladı

49 yaşındaki Metin Eren, yaklaşık beş yıldır Sitte-i Hatun Camisi'nde imamlık yapıyor. Zamanını değerlendirmek için tespih yapımına yönelen Eren, hitap ettiği topluma fayda sağlamak amacıyla bu sanatı öğrenmeye başlamış. Bu süreçte farklı ustalardan eğitim alarak kendini geliştirmiş.

Sanatın İncelikleri

Eren, tespih yapımının sabır ve özen gerektiren bir süreç olduğunu belirtiyor. Okuduğu makalelerde tespihin, Allah'ı zikretme aracı olduğunu öğrendiğini ifade eden Eren, özellikle bu sanatı icra etmek için gerekli motivasyonu bulmuş.

Sanat ve İmamlık Arasında Bir Denge

İmamlık mesleğini kendisi için çok kutsal bir görev olarak tanımlayan Eren, tespih yapımının ona kazandırdığı değerlere de dikkat çekiyor. "Tespihlerimizi değer biçenler değil, değer bilenler için yapıyoruz" diyen Eren, bu sanatın ruhunu yansıtan eserler ortaya koyma gayretinde olduğunu vurguluyor.

Kültürel Miras ve Gelecek

El sanatlarına olan ilgisini daha fazla kişiye aktarmak arzusunu dile getiren Eren, gençlere din ve vatan sevgisi ile harmanlayarak bu sanatı öğretmeyi hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan sınavlara katılarak tespih yapımındaki yeteneğini belgeleyen Eren, bu alandaki çalışmalarının takdir gördüğünü söylüyor.

Metin Eren, tespih yapımındaki azmiyle sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda toplumun manevi değerlerine katkıda bulunan bir birey olarak öne çıkıyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.

Fatih'teki Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, görevinden arta kalan zamanda caminin yanındaki atölyesinde damla kehribar, kuka, narçıl ve katalin gibi doğal ve nadir bulunan malzemelerden tespih yaparak, meraklılarının beğenisine sunuyor.