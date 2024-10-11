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Fatsa'da Otomobilin Çarpması Sonucu Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Fatsa'da yaşanan trafik kazasında yaya Nazife Karaca, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:29
Fatsa'da Otomobilin Çarpması Sonucu Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Fatsa'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir trafik kazası sonucu bir yaya hayatını kaybetti. Olay, Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

55 yaşındaki A.K. tarafından yönetilen 61 AHV 647 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Nazife Karaca'ya çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Karaca, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Kaçtı, Jandarma Soruşturma Başlattı

Kazanın ardından A.K. sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtildi. Jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için araştırma başlattı.

Kazanın Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Olayın meydana geldiği anda çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, kaza ile ilgili önemli ipuçları sunuyor.

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