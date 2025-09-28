Faysal bin Ferhan'dan BM'de Gazze Çağrısı: İki Devletli Çözüm Vurgusu

Faysal bin Ferhan, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'deki trajediyi sonlandırma, iki devletli çözümü destekleme ve İsrail'e karşı uluslararası önlem çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 00:22
Faysal bin Ferhan'dan BM'de Gazze Çağrısı: İki Devletli Çözüm Vurgusu

Faysal bin Ferhan'dan BM'de Gazze Çağrısı

Uluslararası topluma trajediyi sonlandırma ve iki devletli çözümü destekleme çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumdan Gazze'deki trajediyi sona erdirmek için harekete geçmesini istedi. Konuşma New York'ta gerçekleştirildi.

Bin Ferhan, uluslararası toplumun İsrail ihlallerini durdurmak için kararlı adımlar atamamasının bölgesel ve küresel istikrarsızlığa yol açacağı uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun Filistin'de, uluslararası camiadan caydırıcılık görmeksizin vahşi ve acımasız eylemler gerçekleştirdiğini belirten bakan, bunun sonucunda Gazze'de "kıtlık" yaşandığına dikkat çekti ve bu fiillerin uluslararası hukuk ve insani hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Bin Ferhan, Filistin sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulmanın zamanının geldiğini vurgulayarak, Filistin Devleti'ni kurma yönündeki çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) iki devletli çözümü desteklemeye çağırdı.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a düzenlediği saldırıya değinen Bin Ferhan, bu saldırıları kınadıklarını ve İsrail'in suçlarını durdurmak için uluslararası önlemler talep ettiklerini dile getirdi.

Lübnan'daki tüm silahların devletin elinde toplanması konusuna da değinen Bin Ferhan, hükümetin bu konudaki çabalarını desteklediklerini ifade etti ve İsrail'e, Lübnan'da işgal ettiği yerlerden çekilme çağrısı yaptı.

