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Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi: Yükselen Pazar Potansiyeli

Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi, farklı ülkelerden iş insanlarını bir araya getirerek yatırım fırsatlarını tanıttı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:02
Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi: Yükselen Pazar Potansiyeli

Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi Özbekistan'da Gerçekleşti

Global Tourism Forum tarafından düzenlenen "Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi", dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarını Özbekistan'ın Fergana bölgesinde buluşturdu. Zirve, Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'un ev sahipliğinde ve Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iş birliğiyle, Kokand şehrindeki tarihi Hudayar Han Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Fergana'nın Potansiyeli ve Tarihi

Açılışta konuşan Fergana Bölgesi Yatırım ve Dış Ticaretten Sorumlu Vali Yardımcısı Nuriddin Mamajonov, Fergana'nın sadece bir vadi olarak bilindiğini, fakat bu bölgenin Andican ve Namangan dahil üç ana bölümden oluştuğunu vurguladı. Mamajonov, Fergana'nın tarihi köklerinin 3000 yıl öncesine dayandığını ve amaçlarının bölgenin sanayi potansiyelini tanıtmak olduğunu belirtti.

Yatırım ve Turizm Panelemiz

Zirvede yapılan panellerde, Özgül Özkan Yavuz gibi konuşmacılar turizmin gençler için büyük bir istihdam kaynağı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Fergana'nın doğal güzellikleri ve kültürel mirasının turizmin geliştirilmesine katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Önemli Katılımcılar ve Paneller

Özbekistan’ın sanayi ve turizm alanında önemli isimlerini bir araya getiren zirvede, 25’i aşkın konuşmacı yer aldı. 250’den fazla katılımcının katıldığı forumda Kazakistan Turizm Komitesi Başkanı Kairat Sadvakassov, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqadir, ve daha birçok değerli isim vurgulandı. Konusunda uzman konuşmacılar; "Fergana'nın Sanayi İşbirliği ve Yatırım Cazibesi", "Vadi'nin İncisi Fergana: Turizm Fırsatları" başlıklarını ele aldı.

Kültürel Etkinlik ve Sergiler

Etkinlik kapsamında, sanatçı Sayime Serra Erdoğan tarafından düzenlenen fütürist resim atölyesi ve stantlarda Özbekistan'ın tarım ve sanayi ürünleri sergilendi. Oluşan eser, Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'a armağan edildi.

Zirvenin Hedefi

Fergana Vadisi'ne yönelik önemli yatırımların çekilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen bu zirve, katılımcılar arasında iş fırsatlarının artırılmasına yönelik önemli bir adım oldu. Kapanış programı Fergana Bölgesi Valisi Bozorov'un katılımıyla sona erdi.

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi"...

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi", Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'un ev sahipliğinde, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen zirve, Fergana eyaletine bağlı Kokand şehrinde bulunan Hudayar Han Sarayı'nda gerçekleştirildi. Fergana Bölgesi Yatırım ve Dış Ticaretten Sorumlu Vali Yardımcısı Nuriddin Mamajonov, burada konuşma yaptı.

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi"...

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi", Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'un ev sahipliğinde, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen zirve, Fergana eyaletine bağlı Kokand şehrinde bulunan Hudayar Han Sarayı'nda gerçekleştirildi. Fergana Bölgesi Yatırım ve Dış Ticaretten Sorumlu Vali Yardımcısı Nuriddin Mamajonov, burada konuşma yaptı.

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi"...

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi", Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'un ev sahipliğinde, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen zirve, Fergana eyaletine bağlı Kokand şehrinde bulunan Hudayar Han Sarayı'nda gerçekleştirildi. Fergana Bölgesi Yatırım ve Dış Ticaretten Sorumlu Vali Yardımcısı Nuriddin Mamajonov, burada konuşma yaptı.

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi"...

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi", Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'un ev sahipliğinde, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen zirve, Fergana eyaletine bağlı Kokand şehrinde bulunan Hudayar Han Sarayı'nda gerçekleştirildi. Fergana Bölgesi Yatırım ve Dış Ticaretten Sorumlu Vali Yardımcısı Nuriddin Mamajonov, burada konuşma yaptı.

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi"...

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi", Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'un ev sahipliğinde, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen zirve, Fergana eyaletine bağlı Kokand şehrinde bulunan Hudayar Han Sarayı'nda gerçekleştirildi. Fergana Bölgesi Yatırım ve Dış Ticaretten Sorumlu Vali Yardımcısı Nuriddin Mamajonov, burada konuşma yaptı.

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi"...

World Tourism Forum'un organize ettiği "Global Tourism Forum Fergana Yatırım ve Turizm Zirvesi", Fergana Bölgesi Valisi Hayrulla Bozorov'un ev sahipliğinde, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen zirve, Fergana eyaletine bağlı Kokand şehrinde bulunan Hudayar Han Sarayı'nda gerçekleştirildi. Fergana Bölgesi Yatırım ve Dış Ticaretten Sorumlu Vali Yardımcısı Nuriddin Mamajonov, burada konuşma yaptı.

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