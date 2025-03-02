FESPACO 2023'te Ödüller Açıklandı: Altın Yennenga Aygırı Dani Kouyate'ye Gitti

Afrika'nın en büyük sinema festivali FESPACO 2023'te Altın Yennenga Aygırı, Dani Kouyate'nin 'Katanga, akreplerin dansı' filmine verildi.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 02:24
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 02:24
FESPACO 2023'te Ödüller Açıklandı: Altın Yennenga Aygırı Dani Kouyate'ye Gitti

Afrika'nın Sinema Şöleni: FESPACO 2023

Burkina Faso'da bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen Panafrikan Sinema ve Televizyon Festivali (FESPACO), 22 Şubat tarihinde "Afrika Sineması ve Kültürel Kimlikler" temasıyla kapılarını açtı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Festivalin en prestijli ödülü olan Altın Yennenga Aygırı, Burkina Fasolu yönetmen Dani Kouyate’nin "Katanga, akreplerin dansı" isimli filmiyle birlikte layık görüldü. Kouyate, ödülünü Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ve onur konuğu ülke Çad Başbakanı Allamaye Halina’nın elinden aldı.

Dani Kouyate, bu önemli ödülün yanı sıra yaklaşık 35 bin 500 dolar para ödülünün de sahibi oldu. Ayrıca, 1997'de "Buud Yam" filmiyle Altın Yennenga Aygırı'nı kazanan Gaston Kabore’den sonra, 28 yıl aradan sonra bu ödülü kazanan ilk Burkina Fasolu yönetmen oldu.

Filmin Teması ve Diğer Ödüller

Siyah-beyaz olarak çekilen Katanga, ünlü İngiliz yazar William Shakespeare'in "Macbeth" adlı trajedisinden ilham alarak iktidar hırsını anlatıyor. Festivalde ayrıca Somalili yönetmen Mo Harawe’nin The Village Next to Paradise filmi "Gümüş Yennenga", Zambiyalı yönetmen Rungano Nyoni’nin On Becoming a Guinea Fowl filmi ise "Bronz Yennenga" ödülünü kazandı.

FESPACO 2023, Burkina Faso’dan 2, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya, Senegal, Çad, Fas, Sudan, Kabo Verde, Cezayir, Tunus, Gine Bissau, Zambiya, Mali, Ruanda, Somali ve Brezilya'dan toplamda 17 uzun metraj filmin yarıştığı bu yılki festivalde, toplam 48 ülkeden 235 film izleyiciyle buluştu.

Son olarak, 2023'te düzenlenen festivalde Altın Yennenga Aygırı’na, uzun metrajlı Ashkal filmiyle Tunuslu yönetmen Youssef Chebbi layık görülmüştü. 1969 yılında başlayan FESPACO, 1979'dan bu yana iki yılda bir düzenleniyor.

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