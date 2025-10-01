Fethiye'de Çinli Turistler Babadağ'dan Bayrakla Yamaç Paraşütü Uçtu

Etkinlik Detayları

Muğla'da tatil yapan Çinli turistler, Çin'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ülkelerinin bayrağını yamaç paraşütüyle dalgalandırmak için Fethiye'ye çıkarak etkinlik düzenledi. Fethiye ilçesinde tatilini geçiren turistler, yamaç paraşütü uçuşu yapmak üzere Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından turistler, yamaç paraşütü pilotlarıyla birlikte Babadağ'dan havalandı. Uçuş yapan turistlerden bazıları, tören kapsamında taşıdıkları bayraklarla Ölüdeniz semalarında görsel bir şölen oluşturdu.

Manzara ve İniş

Tatilciler, yaklaşık yarım saat boyunca Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme imkânı bulduktan sonra uçuşlarını tamamlayarak Belcekız sahiline iniş yaptı.

Bölgede Turist Yoğunluğu

Etkinlik esnasında bölgede Çinli turist yoğunluğu yaşandığı gözlemlendi. Yerel yetkililer ve işletmeler, yoğun sezonun sunduğu hareketliliğin sürdüğünü belirtti.