Fethiye'de Çinli Turistler Babadağ'dan Bayrakla Yamaç Paraşütü Uçtu

Muğla Fethiye'de tatil yapan Çinli turistler, Çin'in kuruluş yıl dönümü için Babadağ'da yamaç paraşütüyle ülkelerinin bayrağını dalgalandırdı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:44
Fethiye'de Çinli Turistler Babadağ'dan Bayrakla Yamaç Paraşütü Uçtu

Fethiye'de Çinli Turistler Babadağ'dan Bayrakla Yamaç Paraşütü Uçtu

Etkinlik Detayları

Muğla'da tatil yapan Çinli turistler, Çin'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ülkelerinin bayrağını yamaç paraşütüyle dalgalandırmak için Fethiye'ye çıkarak etkinlik düzenledi. Fethiye ilçesinde tatilini geçiren turistler, yamaç paraşütü uçuşu yapmak üzere Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından turistler, yamaç paraşütü pilotlarıyla birlikte Babadağ'dan havalandı. Uçuş yapan turistlerden bazıları, tören kapsamında taşıdıkları bayraklarla Ölüdeniz semalarında görsel bir şölen oluşturdu.

Manzara ve İniş

Tatilciler, yaklaşık yarım saat boyunca Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme imkânı bulduktan sonra uçuşlarını tamamlayarak Belcekız sahiline iniş yaptı.

Bölgede Turist Yoğunluğu

Etkinlik esnasında bölgede Çinli turist yoğunluğu yaşandığı gözlemlendi. Yerel yetkililer ve işletmeler, yoğun sezonun sunduğu hareketliliğin sürdüğünü belirtti.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu
4
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
5
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı
6
Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi
7
Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam