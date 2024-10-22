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Fethiye'de Zincirleme Trafik Kazasında 5 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:15
Fethiye'de Zincirleme Trafik Kazasında 5 Yaralı

Fethiye'de Zincirleme Trafik Kazası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 aracın karıştığı bir trafik kazası sonucunda toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunun Oluklu mevkisinde gerçekleşti. Y.E.A. yönetimindeki 45 AG 656 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.H. tarafından sürdürülen 48 AOP 845 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, A.O.K.'nın kullandığı minibüse çarparak, aracın yönünü değiştirdi. Minibüs ise T.T. sürücülüğündeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sürücüler Y.E.A. ve A.O.K. ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralanarak, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Ulaşım Sorunları

Yaşanan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyruğunun ortaya çıktığı görüldü.

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