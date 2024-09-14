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Fetih Hareketi'nden Avrupa Birliği'ne Uygulama Çağrısı

Fetih, İspanya'daki Filistin toplantısı sonrası AB'ye bildiriyi uygulama çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 19:39
Fetih Hareketi'nden Avrupa Birliği'ne Uygulama Çağrısı

Fetih Hareketi'nden Uygulama Çağrısı

Fetih Hareketi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden, İspanya'da gerçekleştirilen Filistin konulu toplantının ardından kabul edilen bildiriyi uygulamaya koymalarını talep etti.

Açıklamanın Detayları

Yapılan açıklamada, "Filistin'in tanınması ve iki devletli çözümün desteklenmesi için uluslararası topluma yapılan çağrının" olumlu karşılandığı dile getirildi. Bildiride, AB ülkelerine ve dünya genelindeki 14 milyon Filistinlinin kaderinin İsrail’e bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Ayrıca, bildiride iki devletli çözümün sağlanmasının barış ve güvenliğin temel yolu olduğu belirtilerek, Filistin devletinin tanınmasına yönelik uluslararası vizyonun hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

İspanya'daki Toplantı

İspanya'nın Madrid şehrinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyelerinin dışişleri bakanları ile İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla Filistin konulu bir toplantı düzenlenmişti. Toplantı sonucunda kabul edilen bildiride, İsrail'in Gazze'deki tüm alanlardan çekilmesi gerektiği ve Filistin'in hızlıca tanınması gerektiği belirtildi.

Riyad Zirvesi ve Uluslararası Girişimler

Son olarak, 11 Kasım 2023'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yapılan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, "Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası girişimlerde bulunma ve kalıcı barış sağlama" görevi almışlardır.

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