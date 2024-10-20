Fetih Hareketi'nden Gazze İçin Acil Eylem Çağrısı

Fetih Hareketi Acil Eylem Talep Ediyor

Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden ağır saldırılarının durdurulması adına Arap ve uluslararası topluma acil eylem çağrısı yaptı.

Katliamların Durdurulması İçin Birlikte Mücadele

Fetih Hareketi'nin sözcüsü Abdulfettah Devle, resmi bir yazılı açıklama yaparak, "Şu an gerekli olan, devam eden bu katliamı sona erdirmek için Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumun her seviyede acil hareket etmesidir," dedi.

Uluslararası Toplumun Sessizliği Eleştirildi

Devle, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak, bu durumu "utanç verici" bulduğunu ve yetkililerden suçlulara yönelik acil cezai tedbirler talep ettiğini belirtti. Ayrıca, "İsrail, Gazze'yi Filistin halkının kan gölüne çevirdi" ifadesini kullandı.

Son Gelişmeler

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda en az 73 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Buna ek olarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 160'ı çocuk olmak üzere 758 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.