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FETÖ mensubu şüphelilere Kıskaç-6 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye karşı 14 ilde "Kıskaç-6" operasyonları düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 42 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:46
FETÖ mensubu şüphelilere Kıskaç-6 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı 14 ilde "Kıskaç-6" operasyonları yapıldığını sosyal medyadan duyurdu. Yerlikaya, "FETÖ'cülerin hepsini yakalayacağız. Güvenlik güçlerimizle mücadeleye durmaksızın devam edeceğiz." dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin yönettiği operasyonlarda 42 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir'de gerçekleşti.

Yerlikaya, operasyonlarda, FETÖ'nün "gaybubet evlerinde" saklanan, "askeri mahrem" ve "emniyet mahrem" yapılarında görevli, hapis cezası kesinleşmiş ve örgütün şifreli haberleşme programını kullanan zanlıların yakalandığını söyledi. Yerlikaya, zanlıların yanında sahte kimlikler, çok sayıda para ve dijital malzeme bulunduğunu belirtti.

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