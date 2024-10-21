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FETÖ'nün Liyakat Sorunu: Gülen'in Ölümü Sonrası Liderlik Mücadelesi

FETÖ elebaşı Gülen'in vefatı sonrası örgüt içinde liderlik ve para yönetimi kavgaları patlak verdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:48
FETÖ'nün Liyakat Sorunu: Gülen'in Ölümü Sonrası Liderlik Mücadelesi

FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümünün Ardından Liderlik Tartışmaları

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in vefatının ardından örgüt içinde kimin lider olacağı ve kendi aralarında çıkar çatışmalarının yaşanacağına dair tartışmalar sürmekte. 1999'dan beri ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isim olan Gülen'in sağlık durumunun ağırlaştığı, akıl sağlığının yerinde olmadığı ve örgütten kaçarak yaşadığı yerleşkeden ayrıldığı medyada yer almıştı.

Örgütte Kim Kimin Yerine Geçecek?

FETÖ içinde başa geçebilecek olası isimler arasında Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu öne çıkıyor. "Uzun Cevdet" olarak bilinen Türkyolu, Gülen'in yeğeniyle evlendikten sonra dini liderle güçlü bir ilişki kurdu ve birçok alanda etkili bir pozisyona geldi. İçindeki tartışmalarda bu iki ismin ismi sıkça geçmektedir.

Cevdet Türkyolu: Gülen'in Karakutusu

Türkyolu, Gülen'e sağlık durumunu iyi göstermek için ilaçlar vermekle suçlanıyor. Kendisi ayrıca, geçmişe ait görüntülerin yeniymiş gibi sosyal medyada yayılmasını sağlamakla da gündeme geldi. Kendi çıkarları doğrultusunda Gülen’i Pensilvanya’daki çiftlikten kaçırarak damadına götürdüğü iddiaları da mevcut.

Mustafa Özcan: Gözden Kaçmayan İsim

Özcan ise "Türkiye imamı" olarak atandığından beri örgüt içindeki maddi varlıkların %15’inin kendisine gönderilmesini talep eden bir sistem geliştirdi. Ancak bu sistemin örgüt için ne kadar verimli olduğu konusunda daha fazla tartışma var.

Avrupa ve ABD İki Farklı Güç Mücadelesi

Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz, Türkyolu'nun aşırı zenginleşmesini tehdit olarak gördüğünü belirtiyor. Aymaz, eğer gerekirse Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılacağını söyleyerek Türkyolu'na karşı çıkmaktadır. Örgüt içindeki kişiler, bu mücadelede suikastlar da dahil olmak üzere ciddi çatışmaların yaşanabileceğine dair endişeler taşıyor.

Gülen'in Cenazesi Üzerinde Süregelen Tartışmalar

Gülen'in ölümüyle birlikte cenazesinin nereye gömüleceği, katılımcılar ve güvenlik meseleleri tartışma konusu haline geldi. Cenazenin, Cevdet Türkyolu'nun damadının evinin yakınındaki ormanlık alana gömülmesi planlanıyor. Ancak cenazenin kaçırılabileceği korkusu, örgüt içinde önemli bir kaygı yaratıyor.

Paranın Kontrolü ve Olası Bölünme Öngörüleri

Gülen’in ölümünden sonra örgütte paranın kimin elinde olacağına dair tartışmalar da alevlendi. Türkyolu, yakın grupları kontrol etmek için parayı kullanırken, muhalefet ve eleştirilerle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun yanı sıra, Aymaz’ın Türkyolu’nun ve Özcan’ın gücünü kırma çabaları devam etmekte.

Sonuç olarak, FETÖ'nün liderlik mücadelesinde bölünme, Avrupa ve ABD arasındaki güç paylaşımı ile devam edecek gibi görünüyor.

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