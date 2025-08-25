DOLAR
Fidan Cidde'de İİT Toplantısında Gambiya ve Irak Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Cidde'de Gambiya ve Irak dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:51
İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Fidan, bu kapsamda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Sering Modou Njie ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın İİT toplantısı kapsamındaki bu temaslarına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Sering Modou Njie ve Fuad Hüseyin ile Cidde kentinde görüştüğü belirtildi.

