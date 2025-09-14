Fidan Doha'da: "İsrail Yayılmacılığı Bölge İçin Birinci Tehdit"

Fidan: "İsrail Yayılmacılığı Bölge İçin Birinci Tehdit"

Doha'daki Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası Al Jazeera Arapça ve Katar TV'ye verdiği mülakatta, bölgenin sadece Filistin meselesiyle değil, aynı zamanda İsrail'in yayılmacılığı ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Fidan, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı nedeniyle Katar halkına geçmiş olsun dileklerini iletti ve Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Katar'ın yanında olduğunu vurguladı. "Türkiye ile Katar arasında sarsılmaz bir bağ vardır," dedi.

İsrail Yayılmacılığının Arka Planı

Fidan, İsrail yayılmacılığının iki ana amacının olduğunu söyledi: "Birincisi, İsrail'in topraklarını genişletip büyük İsrail'i kurmak. İkincisi ise bölgedeki ülkeleri zayıf, etkisiz, özellikle İsrail'e komşu olan ülkeleri, bölünmüş vaziyette bırakmak."

Bunlar arasında Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır gibi ülkelere dikkat çektiğini belirten Fidan, Suriye'ye yönelik saldırıları yakından takip ettiklerini; Esed döneminden beri devam eden saldırıların bugün belli oranda azalsa da sürdüğünü söyledi.

Bölgesel Güvenlik ve Uluslararası Boyut

Fidan, toplantı izlenimini aktarırken şunları ifade etti: "Artık olay sadece bizim bölgemizde Filistin-İsrail sorunu değil... Aynı zamanda İsrail'in bölgede bir yayılmacılık peşinde olduğu sorunu." Bu nedenle Arap ve İslam ülkelerinin, yeni tanımlanan bu soruna karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için ortak adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca ABD ile ilişkilerdeki dinamiklere değinerek, Amerikan siyasal sisteminde İsrail konusunun istisna oluşturduğunu ve bunun Washington'ın bölgedeki pozisyonunu zorladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki özel ilişkiye rağmen sistem içi açmazların bulunduğunu vurguladı.

Katar'la Dayanışma ve Arabuluculuk

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani arasındaki dostluk ve liderlik ilişkisine dikkat çekti; Türkiye'nin Katar'ın zor günlerinde daima yanında olduğunu ifade etti. Katar'ın arabuluculuk rolünü ve ateşkes çabalarını desteklediklerini belirtti.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak Katar ile yürüttükleri iş birliklerine de değinen Fidan, başta Emir Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani olmak üzere Katar'ın üstlendiği risklerin ve girişimlerin önemli olduğunu vurguladı. Mısır'ın da bu süreçte büyük rol oynadığını ifade etti.

Sonuç: Yeni Tanım, Yeni Çözümler

Fidan sözlerini, "Sadece bir Filistin meselesiyle karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda bir İsrail yayılmacılığıyla karşı karşıyayız" cümlesiyle özetledi ve bölgesel güvenliğin kurumsal temellere oturtulmasının gerekliliğini tekrar etti. Bugün yapılan bakanlar toplantısı ile yarınki liderler zirvesinde bu konuların geniş biçimde tartışılacağını belirtti.

Fidan, Katar'ın Doha'ya yapılan saldırı sonrasında duygusallığa kapılmadan ümmetin ve bölgenin maslahatını gözeterek arabuluculuğu sürdürme sinyali vermesini takdirle karşıladıklarını söyledi.