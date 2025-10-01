Fidan ile Tajani Gazze'de Ateşkes İçin Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çalışmaları ele aldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:01
Telefon görüşmesinde ateşkes ve insani durum konuşuldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze'de ateşkes tesis edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Taraflar, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi ve çatışmanın sona erdirilmesine katkı sağlayacak adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmeye ilişkin resmi açıklamada, iki ülkenin diplomasi kanallarını kullanarak ateşkes sürecine destek verme kararlılığına vurgu yapıldığı belirtildi.

