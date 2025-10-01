Fidan ile Tajani Gazze'de Ateşkes İçin Görüştü
Telefon görüşmesinde ateşkes ve insani durum konuşuldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze'de ateşkes tesis edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.
Taraflar, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi ve çatışmanın sona erdirilmesine katkı sağlayacak adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.
Görüşmeye ilişkin resmi açıklamada, iki ülkenin diplomasi kanallarını kullanarak ateşkes sürecine destek verme kararlılığına vurgu yapıldığı belirtildi.