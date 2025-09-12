Fidan Roma'da Tajani ile: Türkiye-İtalya Stratejik Ortaklık ve Bölgesel İşbirliği

Fidan Roma'da Tajani ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Roma'da düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine dair kapsamlı mesajlar verdi. Fidan, toplantıda ikili ve bölgesel konularda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Stratejik Ortaklık ve Liderlerin İradesi

"İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı Sayın Meloni bu konudaki iradelerini en güçlü şekilde defalarca ortaya koymuşlardır." ifadelerini kullanan Fidan, Tajani'ye misafirperverliği için teşekkür etti ve İtalyan mevkidaşıyla her zaman verimli ve kapsamlı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Ticaret, Enerji ve Savunma İşbirliği

Fidan, Türkiye-İtalya ilişkilerinde ticaret, enerji, savunma, göç ve organize suçlarla mücadele gibi alanların ön plana çıktığını belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 32 milyar dolar'ı aştığını ifade etti. Hedefin bunu 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu dile getirdi.

"Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizden de büyük memnuniyet duyuyoruz." diyen Fidan, Baykar firmasının İtalyan köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i bünyesine katmasını ve Leonardo ile kurulan ortaklığı örnek gösterdi. Ayrıca Eurofighter temini konusunda sağlanan ilerlemenin iki ülke için son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Akdeniz, Göç ve Enerji Güvenliği

Fidan, Akdeniz'in Avrupa'nın enerji güvenliği ve bağlantısallığı açısından anahtar konumda olduğunu belirterek, deniz yetki alanlarında uluslararası deniz hukukuna uygun, egemen halklara saygılı ve etkin eşgüdüm içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi ve İtalya'nın bu konudaki hassasiyetinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Akdeniz'deki düzensiz göç hareketliliğini de değerlendirdiklerini aktaran Fidan, Türkiye'nin düzensiz göçle kararlı bir şekilde mücadele ettiğini ve Doğu Akdeniz göç güzergahındaki baskının azaldığını belirtti. Bu konuda İtalya ile ortak çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

Türkiye-AB İlişkileri ve Beklentiler

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin, "AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı. AB'den beklentilerinin dar siyasi hesaplarla ön yargılı bir tutum takınmaması ve Türkiye-AB üyelik sürecini canlandıracak bir vizyon geliştirmesi olduğunu vurguladı. İtalya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteğin stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısını yansıttığını belirtti.

Ayrıca iki ülkenin Avrupa savunmasının güçlendirilmesi konusunda ortak vizyona sahip olduğuna işaret eden Fidan, "Sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisinin ancak NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin tam katılımıyla mümkün olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, Libya ve Afrika Gündemi

Fidan, Tajani ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de etraflıca görüştüklerini; Ukrayna'da "adil ve kalıcı barışın tesisi" yönündeki ortak irade ve çabayı ele aldıklarını aktardı. Türkiye'nin bu süreçte taraflar arasında doğrudan müzakere sürecine ev sahipliği yaparak somut katkı sağladığını ve kolaylaştırıcı rolünü sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Afrika'daki gelişmelerin ve kıtada refah ile istikrarın desteklenmesi gerektiğinin de ele alındığını söyleyen Fidan, Libya'da siyasi sürecin devam ettirilmesi ve sahadaki aktörlerin diyaloğa teşvik edilmesi yönündeki ortak tutumlarını yineledi. "Libya'nın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği, istikrarı ve güvenliğinin kalıcı şekilde sürdürülmesi önem arz ediyor."

Libya konusunda, Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih'in Ankara ziyaretleri ve Hafter ailesinin Türkiye'deki temaslarına atıfta bulunan Fidan, General Halife Hafter'in Türkiye'ye ziyaretinin normal bir konu olabileceğini belirtti.

Gazze, İsrail ve Uluslararası Toplum

Fidan, uluslararası toplumun gündemindeki başlıca meselenin İsrail'in Gazze'deki eylemleri olduğunu söyleyerek, "Bugün itibarıyla Gazze'de sistematik açlıkla oluşturulan soykırım devam etmekte." ifadelerini kullandı. İsrail'in Doha'da düzenlediği saldırıyı bir ülkenin egemenliğini ihlal etmesi olarak nitelendirip Katar ile tam dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Uluslararası toplumu İsrail karşısında gerekli önlemleri almaya davet eden Fidan, son dönemde bazı Batılı ülkelerin BM Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftasına iştirak edeceğini ve Filistin konusuna yönelik çabaların devam edeceğini aktardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO İstişareleri

Rusya'nın Polonya hava sahası ihlaliyle ilgili olarak NATO'da 4. madde kapsamında olağanüstü toplantı yapıldığını anımsatan Fidan, bu tür olayların tekrarlanmamasını umduğunu belirtti. Savaşın yayılma riskine dikkat çekerek, Türkiye'nin barış ve ateşkes görüşmeleri ile esir takasına ev sahipliği yaptığını ve diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Fidan, "Türkiye ve İtalya olarak bu savaşın bir an önce durması gerektiği konusunda ortak görüşümüz var." değerlendirmesinde bulunarak, savaşın hem bölgesel hem de küresel güvenliğe tehdit oluşturduğunu ve daha fazla çaba gerektiğini vurguladı.

Sona Ererken

Bakan Fidan, iki NATO müttefiki, Akdeniz ülkesi ve stratejik ortak olarak İtalya ile dostluğun ilerleyen dönemde atılacak adımlarla daha da güçleneceğine inandığını sözlerine ekledi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Libya, Gazze, göç ve Avrupa güvenliği başlıklarında Türkiye'nin yaklaşımını ayrıntılı şekilde paylaştı.