Fidan: Trump-Erdoğan görüşmesi 'fevkalade iyi' — CAATSA müttefikliğe engel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde Trump-Erdoğan görüşmesini 'fevkalade iyi' olarak nitelendirdi; CAATSA'nın iki NATO ülkesi arasındaki kısıtlamaya dönüşmesini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 00:38
Türkiye-ABD İlişkileri: Fidan, Trump-Erdoğan Görüşmesini Değerlendirdi

BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevi'nde düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin sonuçlarını ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Görüşmenin sonuçları

"Somut sonuçları fevkalade iyi bir görüşmeydi, ziyaret idi." Fidan, iki liderin görüşmesine ilişkin olarak, "Birincisi her iki tarafta da Sayın Trump'ta da Sayın Erdoğan'da da iki ülke arasındaki sorunları tamamıyla çözmeye yönelik niyet var ve irade var." ifadesini kullandı.

Farklı kategorilerde ve geçmişten gelen meselelerin bulunduğunu belirten Fidan, "Başka üçüncü aktörlerin olmadığı konularda, ikili ilişkilere dayalı konularda sorunların çözülmesi yönünde Sayın Trump'ın biz bir irade koyduğunu gördük." dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna kabiliyetine işaret etti.

CAATSA ve savunma sanayii

CAATSA ile ilgili değerlendirmesinde Fidan, "2019'daki olaylardan sonra ortaya çıkan CAATSA... iki NATO müttefiki ülke arasında birbirlerinden bir şey almayı engelleyen bir yasal kısıtlamanın olması sistemik olarak büyük bir problem." sözlerini kullandı. Kongre'de F-35 ve KAAN Milli Muharip Uçağı'nın motorları gibi teknik konuların beklediğini belirtti.

Bakan, Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerlemenin karşılıklı dinamikler yarattığını, Baykar teknolojilerinin ABD için üretim ve işbirliği imkânı sunabileceğini ve CAATSA konusunun artık tek taraflı olmaktan çıkarak iki taraflı bir meseleye dönüştüğünü vurguladı.

Müttefiklik ruhu, enerji ve diğer konular

"CAATSA, müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna yakışmıyor." Fidan, iki ülke arasında yasal kısıtlamaların olmamasının önemine dikkat çekti ve ilgili muhatapların, özellikle savunma bakanlıklarının, konuyu daha ileri taşıyacağını söyledi.

Bakan ayrıca enerji alanında, nükleer enerji ve doğal gaz başta olmak üzere somut adımlar ve fikir birliği bulunduğunu bildirdi. Uzun süredir gündemde olan Halkbank meselesinin yargıya taşındığını, ancak idarelerin perspektifi ve doğru bilgilendirmenin önem taşıdığını kaydetti.

İletişim, işbirliği ve ilerleyen süreç

Fidan, Trump-Erdoğan görüşmesinin Trump'ın göreve gelmesinden bu yana iki lider arasındaki ilk devlet ziyareti olduğunu belirtti. Liderler arasında düzenli iletişim ve koordinasyon bulunduğunu, ilişkilerin ilerlemesinin iş dünyası, enerji sektörü ve savunma sanayine bağlı olduğunu vurguladı.

Son olarak, Kongre kaynaklı kısıtlamaların siyasetle ilerlediğini ve Amerikan yönetiminin liderliğinin bu süreçte belirleyici olacağını ifade etti.

