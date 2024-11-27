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FIFA ve Katar'dan 50 Milyon Dolarlık Sosyal Destek Projesi

FIFA ve Katar, 50 milyon dolarlık sosyal destek ile mültecilere ve futbol gelişimine katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:58
FIFA ve Katar'dan 50 Milyon Dolarlık Sosyal Destek Projesi

FIFA ve Katar'dan 50 Milyon Dolarlık Sosyal Destek Projesi

FIFA ve Katar, FIFA Dünya Kupası 2022 Mirası Fonu girişimi çerçevesinde sosyal programlara 50 milyon dolarlık destek sağlayacaklarını açıkladı.

Desteklenecek Alanlar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından desteklenen bu girişim, farklı bölgelerde sosyal etki yaratacak. Fon, mültecilere, eğitime, kamu ve iş sağlığı ile futbol geliştirme programlarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Miras Fonu Faaliyete Geçti

FIFA Dünya Kupası Katar 2022 Miras Fonu girişimi, ilgili sosyal alanlarda daha geniş bir etki yaratmak amacıyla faaliyete geçti. Bu fon sayesinde daha fazla insana ulaşılması ve toplumların güçlendirilmesi amacı güdülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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