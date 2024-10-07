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Filipinler'in Eski Lideri Duterte, Davao Belediye Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı

Rodrigo Duterte, Davao Belediye Başkanlığı için adaylığını duyurdu. UCM, dönemindeki insanlığa karşı suç iddialarını soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:27
Filipinler'in Eski Lideri Duterte, Davao Belediye Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı

Rodrigo Duterte, Davao Belediye Başkanlığı Adaylığını Duyurdu

Filipinler'in eski devlet başkanı Rodrigo Duterte, Davao kentine yeniden belediye başkanı olma yolunda önemli bir adım attı. Seçim Komisyonu'na resmi olarak adaylık başvurusunu ileten Duterte, başkanlık dönemindeki tartışmalı uyuşturucu operasyonları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) insanlığa karşı suçlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Geçmişe Dönüş: Davao'ya Nasıl Bir Liderlik Yapmıştı?

2016'da Filipinler'in devlet başkanı seçilen Duterte, başkanlık öncesinde yaklaşık 20 yıl Davao'nın belediye başkanlığını yaptı. Seçim kampanyasında, yüksek suç oranını düşüreceğine ve halkın hükümete olan güvenini artıracağına söz vermişti. Ancak hükümetinin uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş, dünya genelinde büyük tartışmalara yol açtı.

Uyuşturucuya Karşı Savaş ve İnsan Hakları İhlalleri

Duterte'nin başbakanlığında, ülke genelinde geniş çaplı uyuşturucu operasyonları başlatıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu operasyonlar sonucunda 12 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtiyor. İnsan hakları savunucuları, bu ölümlerin büyük kısmının yargısız infazlar olduğunu öne sürse de, Duterte ve destekçileri güvenlik güçlerine karşı silahlı direniş gösterenlerin hedef alındığını savunuyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Soruşturması

UCM, Duterte'nin uyuşturucuya karşı savaşındaki insanlığa karşı suç iddialarını hemen hemen incelemeye aldı. Filipinler, 2018 yılında UCM'den çekilmesine rağmen, mahkemeden bu tarihe kadar işlenen suçlarla ilgili soruşturma talep edilebiliyor. UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, bu süreçte Duterte hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığı açıklamıştı.

Duterte'nin oğlu ve mevcut Davao Belediye Başkanı Sebastian Duterte de, başkan yardımcılığı için yarışacağını duyurdu. Davao, Duterte ailesinin siyasi kariyerinin merkez üssü olmaya devam ediyor.

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