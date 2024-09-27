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Filistin Başbakanı Mustafa BMGK'de İsrail'i Eleştirdi

Filistin Başbakanı Mustafa, BMGK'de İsrail'in saldırılarını kınayarak uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:31
Filistin Başbakanı Mustafa BMGK'de İsrail'i Eleştirdi

BMGK'de Filistin Başbakanı'nın Sert Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda konuşan Filistin Başbakanı Mustafa, İsrail'in davranışlarını sert bir dille eleştirdi.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Hukuk

Mustafa, İsrail'in Lübnan ve Gazze üzerinde süregelen askeri eylemlerini değerlendirerek, "İsrail, kendisini uluslararası hukukun üstünde görüyor ve bu durum ona hareket serbestliği tanıyor" dedi.

Sahada Durum ve İhtiyaçlar

Filistin Başbakanı, "Gazze'yi tamamen yok ettiler, Batı Şeria'daki şehirleri işgal ettiler. Ayrıca, silahsız Filistin halkına saldırarak Lübnan'ın egemenliğini ihlal ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Mustafa, BM Güvenlik Konseyi'ne bu duruma karşı etkin bir müdahale çağrısında bulunarak, İsrail'in yaptırımlara tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

İki Devletli Çözüm ve Filistin'in Tanınması

Mustafa, uluslararası aktörlere çağrıda bulunarak 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümün acilen gerçekleştirilmesini talep etti. "Bu her geçen gün daha büyük bir gereklilik haline geliyor" diyerek, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasını desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Mustafa, İsrail güçlerinin işgal edilen Filistin topraklarından çekilmesi gerektiğini belirterek, "Özgür bir Filistin, bölgenin barışçıl geleceğinin anahtarıdır" şeklinde konuştu.

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