Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'tan Türkiye'nin İsrail'e Ticaret Yasağına Teşekkür

Veda ziyaretinde destek vurgulandı

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ilişkilerinde aldığı ticari kısıtlama kararına ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Mustafa, görev süresinin sonuna yaklaşırken gerçekleştirdiği veda ziyaretinde bu adımın Filistin tarafınca büyük takdir gördüğünü belirtti.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Mustafa, Türkiye'nin ithalat, ihracat ve transit ticaret dahil olmak üzere tüm ticari işlemleri durdurduğu kararın, İsrail'in Filistin halkına yönelik suçları bağlamında önemli ve kapsamlı bir adım olduğunu vurguladı.

Mustafa, Filistin ve Filistin halkına sağlanan destekler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine teşekkürlerini iletti; iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere verdiği destek nedeniyle Bakan Ömer Bolat'a ayrı teşekkür etti.

Büyükelçi Mustafa, iki kardeş ülke ve halk arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek Filistin Devleti'nin Türkiye ile ilişkisini "stratejik" olarak nitelendirdi ve bu güvenin Türkiye'nin konumu, geçmişi ve geleceğine olan inançtan kaynaklandığını söyledi.

Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına yönelik suçlar ve katliamlar karşısında Türkiye'nin ilkeli duruşunun önemine işaret eden Mustafa, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararının ardından, Filistin hükümetinin talebiyle Türkiye Ticaret Bakanlığının, Filistin Ekonomi Bakanlığı ile koordinasyon içinde bir mekanizma oluşturduğunu belirtti. Bu mekanizma, Filistinlilerin temel ve acil ihtiyaçlarının temin edilmesini amaçlıyor.

Mustafa, şu an limanlara erişim olmaması nedeniyle ihtiyaç malzemelerinin yalnızca İsrail'in iki limanı üzerinden gönderilebildiğini, bu malzemelerin nihai varış noktasının Filistin toprakları olduğunu ve alıcısının da Filistinli ithalat şirketi ile İsrail'in saldırılarına direnmekte olan Filistin halkı olduğunu vurguladı. Bu çabaların Filistin tarafından takdirle karşılandığını ve Filistin halkının Türkiye'nin sunduğu destekleri asla unutmayacağını ifade etti.