Filistin Büyükelçisi Mustafa: İsrail İki Devletli Çözümü Tehdit Ediyor

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'nın Açıklamaları

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, SEVA tarafından organize edilen "Bir Yılın Ardından İsrail'in Gazze Soykırımı ve Bölgesel Etkileri" konulu konferansta önemli açıklamalar yaptı. Mustafa, "Tüm dünya iki devletli çözümü konuşurken tek başına İsrail, bu çözümü yok etmeye, öldürmeye ve katletmeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki Durum

Mustafa, Orta Doğu'da yaşanan feci olayların incelemeye değer olduğunu belirtti ve durumun dramatik olduğunu ifade etti. "İstikrar ve güvenliğin sağlanması; sadece Filistin halkının hakları verildikten sonra mümkün olacaktır," şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Destek

Gazze'de insanların öldüğünü ve 2 milyon kişinin yerinden edildiğini belirten Mustafa, "İsrail'in saldırıları katliamlara ve savaş suçlarına yol açmaktadır" dedi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikaların Batı Şeria’da da devam ettiğini vurguladı.

Büyükelçinin Dünya Barışı İçin Çağrısı

Mustafa, "İnsanlık yeni bir sınavla karşı karşıya. Gerekli değişimler yapılmadan bir düzen kurulamaz," diyerek uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

SETA'dan Ekstralar

Konferansa SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş de katıldı ve mevcut küresel düzenin sürdürülemez olduğunu belirtti. Miş, mazlumların yanında durmanın önemine vurgu yaptı ve şu sözleri sarf etti: "Yeni bir paradigmayla bu meseleye yaklaşmalıyız."

Akademik Katılım ve Müzakere Süreci

Konferans ayrıca, akademik katılımcılar ve konuşmacılarla zenginleştirildi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Muhittin Ataman moderatörlüğünde yapılan oturumda, uluslararası hukuk konuları ele alındı. İkinci oturumda ise, Orta Doğu’daki değişimler masaya yatırıldı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Bir Yılın Ardından İsrail'in Gazze Soykırımı ve Bölgesel Etkileri" başlıklı konferansın açılışında konuştu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Bir Yılın Ardından İsrail'in Gazze Soykırımı ve Bölgesel Etkileri" başlıklı konferansın açılışında konuştu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Bir Yılın Ardından İsrail'in Gazze Soykırımı ve Bölgesel Etkileri" başlıklı konferansın açılışında konuştu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Bir Yılın Ardından İsrail'in Gazze Soykırımı ve Bölgesel Etkileri" başlıklı konferansın açılışında konuştu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Bir Yılın Ardından İsrail'in Gazze Soykırımı ve Bölgesel Etkileri" başlıklı konferansın açılışında konuştu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Bir Yılın Ardından İsrail'in Gazze Soykırımı ve Bölgesel Etkileri" başlıklı konferansın açılışında konuştu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Bir Yılın Ardından İsrail'in Gazze Soykırımı ve Bölgesel Etkileri" başlıklı konferansın açılışında konuştu.