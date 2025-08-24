DOLAR
Filistin'den ABD'ye Çağrı: İsrail'in Yıkıcı Politikalarına Karşı Sorumluluk Alın

Filistin yönetimi, Nebil Ebu Rudeyne aracılığıyla ABD'yi İsrail'in yıkıcı politikalarına karşı sorumluluk almaya çağırdı; uyarı politikaların bölgede kaosa yol açabileceği yönünde.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:47
Filistin'den ABD'ye çağrı: İsrail'in yıkıcı politikalarına karşı sorumluluk alın

Nebil Ebu Rudeyne'den uyarı: Politikalar bölgede kaosa yol açabilir

Filistin Yönetimi, ABD'yi İsrail'in uyguladığı politikalar karşısında sorumluluk almaya çağırdı. Açıklamayı yapan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in saldırılarını durdurmaması sonucu halkın zorunlu göçe ve açlığa maruz kaldığını belirtti.

Ebu Rudeyne, açıklamasında şunları ifade etti: "İşgalci İsrail'i; saldırılarını durdurmayarak halkımıza zorunlu göçü ve açlığı dayatan, Batı Şeria'da da yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci terörünü sürdürmeyi amaçlayan politikalarına karşı uyarıyoruz."

Filistin yönetimi, bu politikaların bölgede kaosa yol açabileceği uyarısında bulunurken, ABD'nin tutumunu hedef aldı ve İsrail'e yönelik uluslararası çağrıların görmezden gelindiğini belirtti.

Ebu Rudeyne ayrıca şunları söyledi: "İşgalci devlet, uluslararası toplumun savaşın durdurulması ve Gazze'deki soykırım ile ablukanın sonlandırılması çağrılarını görmezden geliyor. Filistin halkına karşı kapsamlı saldırılarını sürdürmede ısrar ediyor."

Filistin tarafı, ABD'nin bu konulardaki sessizliğini "haksız ve sorumsuz" olarak nitelendirirken, tüm dünyayı İsrail'e karşı uluslararası meşruiyeti ve hukuku gözeten, ciddi bir harekete geçmeye çağırdı.

