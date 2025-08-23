DOLAR
Filistin'den çağrı: İsrail ile ilişkiler 'uluslararası hukuka bağlılığa' göre şekillendirilsin

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ülkelere İsrail ile ilişkilerini ülkenin uluslararası hukuka ve BM kararlarına bağlılığına göre belirleme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 03:27
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 03:27
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelere İsrail ile ilişkilerini bu ülkenin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına bağlılığına göre şekillendirme çağrısında bulundu.

Açıklamanın içeriği ve eleştiriler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusu (İsrail) ile örgütlü ve silahlı yerleşimci milislerin (Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) Batı Şeria'da gerçekleştirdiği bir dizi saldırı ve işgalin büyük bir endişeyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik kışkırtıcı ifadeleri kınandı ve İsrail'in yerleşimleri ile Batı Şeria'nın ilhakını reddeden uluslararası uzlaşıyı hiçe saymasının, hükümetin uluslararası taleplere ve çağrılara kayıtsız kaldığını gösterdiği vurgulandı.

Kolektif uluslararası duruş çağrısı

Bakanlık, bu tutumun işgalciyi (İsrail) uluslararası hukuka ve BM kararlarına uymaya zorlayacak ciddi ve kolektif bir uluslararası duruş gerektirdiğini ifade etti. Ülkelere, İsrail ile ilişkilerinin düzeyini 'işgalci devletin uluslararası hukuka ve BM kararlarına bağlılığına' göre şekillendirmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Filistin Devleti'ni henüz tanımamış ülkelere geç olmadan iki devletli çözümü korumak için tanıma adımlarını hızlandırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Uluslararası eğilim ve tanıma durumu

İngiltere, Fransa ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu toplantılarında Filistin Devleti'ni tanıma niyetlerini açıklamıştı. BM'nin 193 üye ülkesinden en az 149'u, eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın 1988'de sürgünde ilan ettiği Filistin Devleti'ni tanıyor.

Sahadaki durum: Batı Şeria ve Gazze

Filistin kaynaklarına göre, İsrail ordusu ile Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bugüne kadar en az bin 15 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 18 bin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in saldırıları ve dayattığı açlık politikaları nedeniyle şimdiye kadar 62 bin 263 Filistinli yaşamını yitirdi, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 157 bin 365 kişi yaralandı ve 9 binden fazla kişi kayboldu.

Ayrıca, kıtlık nedeniyle 113'ü çocuk olmak üzere 274 kişi hayatını kaybetti.

