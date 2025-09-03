DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
48,12 -0,3%
ALTIN
4.706,86 -0,68%
BITCOIN
4.578.103,68 0,16%

Filistin'den Smotrich'in Batı Şeria ilhak çağrısına sert tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'nın büyük kısmını ilhak etme çağrısını kınadı; İsrail uygulamalarının Filistin topraklarında hak sağlamayacağı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:38
Filistin'den Smotrich'in Batı Şeria ilhak çağrısına sert tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in ilhak çağrısına tepki gösterdi

Tel Aviv yönetimine işgal altındaki topraklarda hak tanımayız uyarısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'nın statüsünü değiştirme planlarının Tel Aviv yönetimine işgal altındaki topraklar üzerinde herhangi bir hak tanımayacağını teyit etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 'Batı Şeria'nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail'e ilhak edilmesi' yönündeki çağrısına sert tepki gösterildi.

Açıklamada, Smotrich'in yerleşim faaliyetlerinin derinleştirilmesi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı gibi provokatif çağrılarının ve takındığı tutumun şiddetle kınandığı belirtildi.

Smotrich'in sözlerinin, iki devletli çözüm uyarınca Filistin Devleti'nin kurulması fırsatını hedef alan doğrudan bir tehdit ve Filistin Ulusal Yönetimi ile Filistin halkına karşı aleni bir provokasyon olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca bunun, Filistin halkına karşı işlenen ilhak, soykırım ve zorla göç ettirme suçlarının bir parçası olarak İsrailli yetkililer tarafından yapılan bir dizi provokatif çağrının son halkası olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, Nablus ve Kalkilya vilayetlerinde 455 dönüm arazinin, El Halil'de bir evin, eski El Halil belediye binasının ve bir okulun gasbedildiği ve devam eden yıkımların altı çizildi.

İsrail'in tüm yasa dışı tek taraflı uygulamaları ve Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki tarihi, siyasi ve hukuki statükoyu değiştirme planları kınandı. Açıklamada ayrıca zaten tümüyle gayrimeşru ve geçersiz sayılan bu uygulamaların İsrail'e Filistin toprakları üzerinde hiçbir hak sağlamayacağı vurgulandı.

Haberde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere destek vermekle öne çıkan aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki boş arazilerin tamamını İsrail'e ilhak etmesi çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Smotrich'in ilhak edilmesini istediği bölgelerin, Batı Şeria'nın yüzölçümünün yüzde 82'sini oluşturduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
Hokkaido'da 'Sahte Astronot' Dolandırıcılığı: 1 Milyon Yen Kaybı
3
Afyonkarahisar'da Köylülerin Lavanta Geliri Köy Bütçesine Dönüyor
4
Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike
5
Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti
6
İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'dan Küresel Sumud Filosu'na 'hayatta kalın' yorumu — Tepkiler büyüyor
7
Adana'da 124 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçti: İşletme Sahibine 8 Yıla Kadar Hapis İstemi

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor