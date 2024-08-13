Mahmud Abbas'ın Türkiye Ziyareti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Bu önemli konuşmasında, İsrail'in özellikle Gazze'de yürüttüğü insanlık dışı eylemleri gündeme getirecek.

TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı

1 Ekim'e kadar tatile girecek olan TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısıyla 15 Ağustos Perşembe günü bir araya gelecek. Bu oturumun amacı, Filistin halkına ve davasına duyulan güçlü desteği göstermek olacak.

Toplantı Programı

Oturum, 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından Mahmud Abbas, milletvekillerine hitap edecek. Abbas'ın konuşması, İngilizce, Türkçe ve Fransızca anlık tercüme ile dinleyicilere sunulacak.

Önemli Görüşmeler

Abbas, Meclis ziyareti sırasında önce TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Daha sonrasında ise Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Genel Kurul özel toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Kurtulmuş, Şeref Holü'nde düzenlenen Filistin temalı fotoğraf sergisini ziyaret edecek.

Sonuç

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM ziyareti, uluslararası kamuoyuna Filistin meselesinin önemini bir kez daha hatırlatacak ve bu konuda güçlü bir dayanışmayı sergileyecektir.