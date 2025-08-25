DOLAR
Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazetecilere Yönelik Eylemleri 'Savaş Suçu'

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Filistin basınını ortadan kaldırma çabalarını 'savaş suçu' ilan etti; 147 gazetecinin gözaltında olduğu, 20'sinin işkence gördüğü belirtildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:48
Sendika, Filistin basınının sistematik hedef alındığını ve sorumluluğun işgal yönetiminde olduğunu vurguladı

Filistin Gazeteciler Sendikası, yayımladığı yazılı açıklamada İsrail'in Filistin basınını ortadan kaldırılması gereken stratejik bir tehlike olarak gördüğünü belirtti.

Sendika, Tel Aviv yönetiminin bu yaklaşımıyla gerçeklerin üstünü örtme ve tanıkları susturma yönünde başarısız çabalar içinde olduğunu ifade etti.

Açıklamada, bu süreçte işlenen ihlallerin sorumluluğunun İsrail işgal yönetiminde olduğu vurgulandı.

Sendika, şu bilgileri paylaştı: 147 gazeteci gözaltında tutuluyor ve bunlardan 20'si çeşitli şekillerde işkence gördü.

Filistin Gazeteciler Sendikası bu uygulamaları "savaş suçu" olarak nitelendirerek, bu suçları işleyenlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in basına yönelik uygulamalarının Gazze Şeridi ve Batı Şeriada etnik temizlik ve soykırım suçlarına dair delillerin gizlenmesi politikası olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, sendika açıklamasına göre İsrail ordusu bu sabah Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesini hedef aldı; saldırı sonucu 5'i gazeteci 20 kişi hayatını kaybetti.

