Filistin ile Güney Kore 24 Milyon Dolarlık İki Anlaşma İmzaladı

Yenilikçi teknoloji yatırımı ve Sebastia'nın korunması gündemde

Filistin ile Güney Kore, teknoloji ve kültürel miras alanlarında toplam 24 milyon dolar değerinde iki anlaşma imzaladı. Anlaşmaların imza töreni, Ramallah'taki Filistin Başbakanlık Ofisinde gerçekleştirildi.

Törende, Filistin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Stephan Selame ve Yükseköğretim Bakanı Emced Berhem ile Güney Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı (KOICA) Filistin Ofisi Direktörü Minjong Kim hazır bulundu.

İmzalanan ilk proje 2025–2031 yılları arasında uygulanacak olup, Ramallah'ta Filistin Yenilikçi Teknoloji Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasını, bilimsel araştırma sisteminin güçlendirilmesini ve eğitim programları, doktora bursları ile üniversiteler ve şirketlerle ortaklık kurarak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini hedefliyor.

İkinci proje ise 2025–2029 yılları arasında yürütülecek ve Nablus'ta bulunan Sebastia Arkeolojik Sit Alanı'ndaki kültürel mirasın korunması ile bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Anlaşmalar, Filistin'in yenilikçi teknoloji ve dijital dönüşüm kapasitesini artırma hedefleri ile kültürel mirasın korunmasına yönelik adımları bir araya getiriyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın en önemli tarihi alanlarından Sebastia arkeolojik sit alanını kontrol altına alıp bölgede 'Samaria' adını taşıyan bir park kurmayı hedefliyor.