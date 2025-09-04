Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'dan Davutoğlu'na veda ziyareti

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'dan veda ziyareti

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, görev süresi yakında dolmadan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Ziyarette öne çıkanlar

Ziyarette konuşan Mustafa, Türkiye'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mustafa, her zaman Filistin'in yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve gösterdiği yakınlıktan dolayı Ahmet Davutoğlu'na şükranlarını sundu.

Davutoğlu'nun mesajı ve uluslararası çağrı

Davutoğlu, ziyaret için Mustafa'ya teşekkür ederek, Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, ABD'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetine vize vermediğini anımsattı ve Filistin'e destek veren ülkeleri, 'New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'nın Cenevre'de yapılması konusunda çağrıda bulunmaya' davet etti.