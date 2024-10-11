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Filistin'in Geleceği Konferansı 15 Ekim'de Türkiye'de Düzenlenecek

AK Parti, 15 Ekim'de Filistin'in Geleceği Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Konferansta önemli isimler bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:37
Filistin'in Geleceği Konferansı 15 Ekim'de Türkiye'de Düzenlenecek

Filistin'in Geleceği Konferansı 15 Ekim'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Ekim'de "Filistin'in Geleceği Konferansı" düzenleyeceklerini açıkladı.

Sırakaya, parti genel merkezindeki basın toplantısında, 7 Ekim tarihinin Gazze'deki çatışmaların birinci yıl dönümüne denk geldiğini hatırlatarak, bölgedeki durumu değerlendirdi.

Gazze'deki Durum Üzücü

Sırakaya, Gazze'de 1.9 milyon, Beyrut'ta ise 1.3 milyon insanın yerinden edildiğini, çatışmalar sonucunda yaklaşık 52 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bu kayıplar arasında 17 bin çocuğun bulunduğunu vurguladı. "Gazze'deki durum, Birleşmiş Milletler ve insanlığın iflasını gözler önüne seriyor" dedi.

Ayrıca, Batı'nın tutarsız tavırlarına dikkat çeken Sırakaya, Rusya-Ukrayna savaşındaki kayıplar ile Gazze'deki kayıplar arasında büyük bir fark olduğunu belirtti. "Gazze'de ölen insanların sayısı, bu savaşta ölenlerin tam 6 katı" ifadelerini kullandı.

Konferans İle Hedefler Belirlenecek

Sırakaya, Türkiye'nin Gazze ile ilgili net bir duruş sergilediğini belirterek, Gazze'de bir ateşkes sağlanması, rehine ve mahkum takasının gerçekleştirilmesi ve Doğu Kudüs başkentli bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemine değindi.

15 Ekim'de AK Parti Genel Merkez Büyük Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinlik, üç oturumdan oluşacak. Birinci oturumda Filistin'in geleceğindeki diplomasinin rolü konuşulacak.

Bu oturumda Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi yer alacak. Oturumu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay yönetecek.

İkinci oturumda siyaset ve parlamentonun rolü değerlendirilecek; eski dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala bu oturumda bulunacak. Üçüncü oturumda ise uluslararası hukukun rolü üzerine tartışmalar yapılacak ve oturumun başkanlığını TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel üstlenecek.

Konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı da bekleniyor.

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