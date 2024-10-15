Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Türkiye'nin Destek Vurgusu

Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin'e yardım tek başına yeterli değildir" dedi. Sırakaya, her türlü işgalin sona erdirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Küresel İşbirliği ve Siyasi Çözüm Çağrısı

Sırakaya, konferansın açışında, tüm tarafları bir araya getirerek adalet için ortak bir taahhüt oluşturmanın önemini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin tarihsel misyonunun, tarafların haklarını gözeten bir çözüm bulmak olduğunun altını çizdi.

İnsani Yardım ve Acil Destek Talebi

Sırakaya, Filistin'in acilen temiz su, gıda ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, uluslararası insani yardım kuruluşları'nın bu bölgelere sınırsız erişim sağlaması gerektiğini ifade etti.

Adalet ve Barış İçin Birlik Olmalıyız

Sırakaya, "Bu konferans, adalet arayışındaki on binlerce aile için bir buluşma noktasıdır" diyerek, dünya genelindeki barış ve adaleti sağlamak için bir araya gelmenin gerekliliğini vurguladı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Sırakaya, uluslararası toplumun sadece kınamanın ötesine geçmesi gerektiğini, kararlı adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi. Aksi takdirde, gerilimin artacağına dikkat çekti.

Küresel Adalet İçin Mücadele

Konferansın, yalnızca Filistin'e değil, adalet talep eden tüm uluslara ışık tutacağının altını çizen Sırakaya, "Küresel vatandaşlar olarak bölücü anlatılara karşı çıkmalıyız" dedi.

Sıcak Bir Mesaj ve Umut Dolu Bir Sonuç

Sırakaya, konferanstan yenilenmiş bir amaç duygusuyla ayrılmak gerektiğini belirterek, Filistin halkına umut ve barış getirme dileğinde bulundu.