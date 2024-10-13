Filistin'in Geleceği Konferansı Üç Dilde Yapılacak

Filistin'in Geleceği Konferansı 15 Ekim'de Başlıyor

AK Parti, 15 Ekim 2023 tarihinde önemli bir konferans düzenleyecek. "Filistin'in Geleceği Konferansı" adıyla gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alacak. Bu konferans, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde canlı olarak yayınlanacak.

Konferansın İçeriği ve Katılımcılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Dış İlişkiler ve İnsan Hakları Başkanlıkları'nın işbirliğiyle düzenlenecek konferansta, İsrail'in gerçekleştirdiği eylemlerin Filistin üzerindeki etkilerinin ele alınacağına dikkat çekti. Konferansa katılacaklar arasında, bakanlar, uluslararası diplomatlar ve Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği'nden üst düzey temsilciler bulunacak.

Önemli Oturumlar ve Konuşmacılar

Konferansın ilk oturumunda, Filistin'in Geleceği ve Diplomasi konuları ele alınacak. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay moderatörlüğünde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi konuşma yapacak.

Ayrıca, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da diğer oturumların birinde siyaset ve parlamento konularını tartışacak. Bu oturumda, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile yabancı diplomatlar da yer alacak.

Uluslararası Hukuk ve Filistin

Üçüncü oturumda ise, uluslararası hukukun Filistin'in geleceğindeki rolü üzerine konuşulacak. Bu oturuma TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel başkanlık edecek ve önemli isimler görüşlerini paylaşacak.

Canlı Yayın Bilgileri

Sırakaya, konferansın internet üzerinden geniş kitlelere ulaştırılmasının önemine değinerek, "Filistin için izleyeceğimiz yol haritasını tartışacağımız konferans, 'https://filistiningelecegi.akparti.org.tr' ve 'https://futureofpalestine.akparti.org.tr' adreslerinden canlı yapılacak." dedi. Bu şekilde, Filistinli mazlumlara gıda ve ilaç desteği sağlamak amacıyla seslerini duyuracaklar.