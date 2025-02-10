Filistin: Netanyahu'nun Mısır İddialarına Sert Yanıt

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mısır hakkında yaptığı iddiaları yanıltıcı ve gerçeği çarpıtan açıklamalar olarak nitelendirdi.

Netanyahu, ABD’nin Fox News kanalına verdiği röportajda, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini desteklediğini belirterek, Mısır’ın Gazze'den Filistinlilerin kendi rızalarıyla ayrılmalarını engellediğini iddia etmişti.

Hüseyin eş-Şeyh, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Mısır hakkındaki iddialarının yanıltıcı olduğunu vurguladı. Şeyh, "Sorun, İsrail işgalinde ve Filistin halkını kuşatmasında yatıyor; uzun yıllardır Filistin halkına siyasi, maddi ve manevi yardım sağlayan Mısır’da değil" değerlendirmesini yaptı.

Şeyh ayrıca, Mısır’ın Filistin halkının anavatanlarından sürülmesini engellemeye yönelik onurlu bir duruş sergilediğini ve onların topraklarındaki kararlılıklarını desteklediğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da Netanyahu'nun dile getirdiği iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, bu açıklamaları kasıtlı ve kabul edilemez bir dezenformasyon olarak nitelendirmiştir.