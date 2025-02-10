DOLAR
36,02 -0,06%
EURO
37,24 -0,07%
ALTIN
3.353,89 -1,41%
BITCOIN
3.523.854,96 -1,65%

Filistin: Netanyahu'nun Mısır İddialarına Sert Yanıt

FKÖ Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Netanyahu'nun Mısır'a yönelik iddialarını yanıltıcı ve gerçeği saptıran açıklamalar olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:55
Filistin: Netanyahu'nun Mısır İddialarına Sert Yanıt

Filistin: Netanyahu'nun Mısır İddialarına Sert Yanıt

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mısır hakkında yaptığı iddiaları yanıltıcı ve gerçeği çarpıtan açıklamalar olarak nitelendirdi.

Netanyahu, ABD’nin Fox News kanalına verdiği röportajda, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini desteklediğini belirterek, Mısır’ın Gazze'den Filistinlilerin kendi rızalarıyla ayrılmalarını engellediğini iddia etmişti.

Hüseyin eş-Şeyh, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Mısır hakkındaki iddialarının yanıltıcı olduğunu vurguladı. Şeyh, "Sorun, İsrail işgalinde ve Filistin halkını kuşatmasında yatıyor; uzun yıllardır Filistin halkına siyasi, maddi ve manevi yardım sağlayan Mısır’da değil" değerlendirmesini yaptı.

Şeyh ayrıca, Mısır’ın Filistin halkının anavatanlarından sürülmesini engellemeye yönelik onurlu bir duruş sergilediğini ve onların topraklarındaki kararlılıklarını desteklediğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da Netanyahu'nun dile getirdiği iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, bu açıklamaları kasıtlı ve kabul edilemez bir dezenformasyon olarak nitelendirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ Ormanlarında Arı Türlerinin Çeşitliliği Araştırılacak
2
Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen Yeni Ayakkabılarıyla Seyahate Çıkıyor
3
Lübnan, Netanyahu'nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sultan 2. Abdülhamid Han'a Anma Mesajı
5
Filistin: Netanyahu'nun Mısır İddialarına Sert Yanıt
6
Japonya'da Çığ Felaketi: 100 Kişi Kaplıca Otellerinde Mahsur Kaldı
7
Bakan Şimşek: 2024'te Türkiye Ekonomisi Üretime Devam Ediyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!