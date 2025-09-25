Filistin Sağlık Bakanı: Gazze ve Batı Şeria Sağlık Sistemi Çöküşün Eşiğinde

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, İsrail saldırıları ve mali krizin Gazze ile Batı Şeria sağlık sistemini çöküşe sürüklediğini belirterek acil uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Ramallah'ta düzenlenen Sağlık Sektörü Çalışma Grubu toplantısında uluslararası toplumu, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki sağlık sistemini çöküşten kurtarmak için acil müdahaleye çağırdı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya İtalyan Kalkınma İşbirliği Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ile uluslararası ve yerel ortakların temsilcileri katıldı.

Sağlık sisteminin ağır hasarı

Ebu Ramazan, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 22 hastane'nin tamamen hizmet dışı kaldığını; 96 sağlık merkezi ve 25 oksijen istasyonu'nun faaliyetinin durduğunu açıkladı. Ayrıca 199 ambulans kullanılamaz hale geldiğini ve 1670 sağlık çalışanı'nın hayatını kaybettiğini vurguladı.

Bakan, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini tehdit eden bir diğer unsurun ise İsrail'in Filistin'in vergi fonlarına el koymasının yol açtığı boğucu mali kriz olduğunu belirtti.

Acil talepler ve uluslararası sorumluluk

Ebu Ramazan, Filistin sağlık sisteminin çökmesini önlemek için uluslararası toplumdan, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını, ayrıca tıbbi ve insani yardımların girişinin güvence altına alınmasını talep etti. Bakan bu adımların gecikmesinin sağlık altyapısı ve insan hayatı üzerinde geri döndürülemez zararlar doğuracağını söyledi.

