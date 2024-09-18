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Filistinli Doktorun Ölümleri: Şifa Hastanesi'ndeki Kaçırılma Üzerine Yeni Bilgiler

İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli doktorun durumu, uluslararası toplum tarafından kınandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:48
Filistinli Doktorun Ölümleri: Şifa Hastanesi'ndeki Kaçırılma Üzerine Yeni Bilgiler

Filistinli Doktor Ziyad Muhammed Hayatını Kaybetti

18 Mart 2024 tarihinde Gazze'de gerçekleşen saldırılar sonucunda Şifa Hastanesi'nden kaçırılan Filistinli doktor Ziyad Muhammed'in, İsrail hapishanesinde hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu trajik olayın ciddi sonuçları olduğu vurgulandı.

Uluslararası İhlal Uyarısı

Açıklamada, sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken hedef alınmasının uluslararası insani hukukun ihlali olduğu kaydedildi. "Filistinli sağlık ekiplerine karşı işlenen bu vahşet insanlık dışı bir suçtur," denildi. Ayrıca, Gazze’de kaçırılan diğer sağlık personelinin akıbetinin belirlenmesi için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuldu.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden beri süregelen İsrail saldırılarında, bölgedeki en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi sık sık hedef alınmakta. Bu durum, halk arasında ciddi kayıplara ve infiale yol açtı. Yerel halk, hastanede yaşananların incelenmesini talep ediyor.

Sayılar Korkutucu

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamalara göre; İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, en az 41,252 Filistinli yaşamını yitirdi, bunlar arasında 16,795 çocuk ve 11,378 kadın bulunuyor. Bunun yanı sıra, 95,497 kişi de yaralandı. Ayrıca, enkaza dönüşen bölgelerde hâlâ çok sayıda cesedin olduğu tahmin ediliyor.

Ulaşım ve sağlık hizmetleri gibi temel altyapının hedef alınması, sivil toplumu derinden etkiliyor ve halkı açlık ve hastalık riskleri ile karşı karşıya bırakıyor.

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