Filiz Akın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sinemasının önemli ismi Filiz Akın, 82 yaşında vefat ettikten sonra Aşiyan'da toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:28
Filiz Akın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Filiz Akın, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın, eşi Sönmez Köksal tarafından yapılan açıklamaya göre, bugünkü cenazesi ile son yolculuğuna uğurlandı. Akın, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Sinema dünyasının simgelerinden biri olan Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte “Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası” olarak biliniyordu. Eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i (Akın Köksal) uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek, en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Akın'ın anısını yaşatmak isteyenlerin Türk Eğitim Derneğine (TED) bağış yapabilecekleri belirtildi.

Filiz Akın'ın Sanat Kariyeri

1943 yılında Ankara'da dünyaya gelen sanatçı, ilk gençlik yıllarını da başkentte geçirdi. Oyunculuk kariyerinin başlarında daha çok şımarık zengin kız rollerini canlandıran Filiz Akın, zamanla masum, kırılgan ve fedakar kadın karakterlerine hayat vermiştir.

Akın’ın karakter derinliği taşıyan rollerde yer aldığı filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" gibi önemli yapıtlar bulunmaktadır.

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