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Finansal Kuruluşlara 3,2 Milyar Lira Ceza: Tüketici Hakları Korunuyor

Ticaret Bakanlığı, finansal kuruluşlara 3,2 milyar lira ceza keserek, tüketicileri koruma çalışmalarına hız verdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:20
Finansal Kuruluşlara 3,2 Milyar Lira Ceza: Tüketici Hakları Korunuyor

Ticaret Bakanlığı'ndan Cesur Adım

Ticaret Bakanlığı, denetimleri sonucunda tüketicilerden haksız yere fazla ücret talep eden finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 lira ceza verdi. Bu durum, bakanlığın tüketici haklarını koruma konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır.

Fazla Ücretlerin İadesi Başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, finans kuruluşlarının faiz dışı ücretleri, masrafları ve komisyonlarına ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Finansal kuruluşlarca yapılan haksız tahsilatlar sonucunda, tüketicilere iade edilmesi gereken fazla ücretler için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" denildi.

Bakanlık Müfettişlerinin Denetimleri

Ticaret Bakanlığı müfettişleri, çeşitli finansal işlemler üzerinden tüketicilerden fazladan ücret alındığını belirlemiştir. EFT, havale, ve uluslararası fon transferleri gibi işlemlerde yaşanan bu haksız uygulamalar, bakanlık tarafından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca, finans kuruluşlarının masraf ve komisyon değişikliklerini tüketicilere bildirmediği de tespit edilmiştir.

Gelecek Çalışmalar ve Tüketici Memnuniyeti

Bakanlık, finans sektöründe mevzuata uyumu sağlamakla birlikte, aynı zamanda tüketici memnuniyetini de ön planda tutarak çalışmalarını titizlikle sürdüreceğini duyurdu. Tüketicilere yapılan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla atılacak adımların takipçisi olunacağı ifade edildi.

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