Firari Hükümlü Eskişehir'de Metruk Bir Binada Yakalandı

Eskişehir'de Tutuklama Operasyonu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, metruk bir binada gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

Hükümlünün Yakalandığı Yer

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Doğançayır Mahallesi'nde arama kaydı bulunan C.S.'nin, metruk bir binada saklandığını tespit etti.

Operasyon Detayları

Düzenlenen operasyonda C.S. güvenlik güçlerince yakalandı. Yapılan incelemede, C.S.'nin "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 33 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

İşlemler ve Cezaevi

C.S., jandarma ekipleri tarafından gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı metruk binada yakalandı.