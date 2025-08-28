Fotoğraflarımda Kalan Gazze Belgeseli Yarın TRT Ekranlarında

"Fotoğraflarımda Kalan Gazze" yarın TRT ekranlarında

Gazze'nin insan hikayelerini fotoğraflarla anlatan belgesel izleyiciyle buluşuyor

TRT World'ün hazırladığı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeseli yarın izleyicilerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki savaş ile birlikte kendi alanlarını bırakıp savaş fotoğrafçılığına yönelen iki fotoğraf sanatçısının hikayesini anlatan belgesel, yarın 12.00'de TRT World ve TRT Kürdi, 15.00'te TRT Avaz, 18.30'da TRT 2, 20.00'de TRT Türk ve 21.00'de TRT Arabi'de gösterilecek.

Belgesel, Gazze topraklarında yaşanan mücadeleyi ele alıyor ve İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırım ile gazetecileri bilinçli olarak hedef almasının sürdüğüne dikkat çekiyor.

Savaş gazeteciliğine farklı bir açı kazandıran yapım, savaştan önce manzara ve yemek fotoğrafları ile ödüller kazanmış Mahmoud Abu Hamda ile Gazze'deki ilk yeni doğan bebek fotoğraflarını çeken stüdyoyu kuran genç fotoğrafçı Yaiha Barzaq'ın hikayesini merkezine alıyor.

Çekimleri geçen yıl başlayan belgesel, iki fotoğrafçının savaş öncesi çektikleri fotoğraflarla savaş esnasında çektikleri fotoğrafları karşılaştırarak soykırıma dönüşen savaşın yüzünü ve Gazze'deki insan hikayelerini gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Belgesel ayrıca TRT'nin uluslararası dijital platformları üzerinden çevrim içi olarak da izlenebilecek.

