Fransa'da 21 Belediyede Filistin Bayrağı Asıldı: Tanıma Hazırlığı ve Tartışma

Fransa'da 21 belediyede Filistin bayrağı asıldı

Fransa, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansta Filistin Devleti'ni tanıma kararını açıklamaya hazırlanırken, İçişleri Bakanlığının uyarısına rağmen ülkede birçok belediye tepki çeken bir adım attı.

Belediyelerde bayrak asma eylemi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümetin tanıma kararını destekleyen belediyelerde 21 belediye binalarına Filistin bayrağı çekti. Aralarında Nantes, Stains ve Saint-Denis gibi kentlerin bulunduğu belediyeler, İçişleri Bakanlığının yasağına rağmen bu girişimi gerçekleştirdi.

Siyasi çağrılar ve karşı tepkiler

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Fransa'nın 22 Eylülde Filistin Devleti'ni tanıması çağrısıyla birlikte "Filistin bayraklarının belediyelerde dalgalandırılması" çağrısı yapmıştı.

Diğer yandan, düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise bu hareketin kamu hizmeti veren kurumların uyması gereken "tarafsızlık ilkesi"ne aykırı olduğunu savunarak valilere Filistin bayrağı asacak belediyeleri şikayet etmeleri talimatını verdi.

Eyfel Kulesi yansıtması ve tepkiler

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, ABD merkezli Bluesky sosyal medya platformundan paylaştığı bir gönderide, Eyfel Kulesi'nin fotoğrafını kullanarak "Paris, Filistin Devleti'nin tanınması için Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) tarafından Birleşmiş Milletlere taşınan girişimi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafta İsrail ve Filistin bayraklarının birlikte yansıtılması dikkat çekerken, İçişleri Bakanlığı belediyelerin Filistin bayrağı asmasını yasaklarken bu görsel uygulama kamuoyunda tepki topladı.

Özetle, Fransa'nın BM sürecinde Filistin Devleti'ni tanıma hazırlığı içinde olduğu bir dönemde, belediyelerin bayrak asma eylemi ve Eyfel Kulesi'ndeki yansıtma tartışmaları gündemi belirliyor.