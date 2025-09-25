Fransa'da Çiftçiler AB‑MERCOSUR Anlaşmasına Karşı İki Günlük Eylem Başlattı

Fransız çiftçiler FNSEA ve Genç Çiftçilerin çağrısıyla AB‑MERCOSUR anlaşmasını, GDO ve düşük standart endişeleriyle iki gün protesto ediyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:35
Fransa'da Çiftçiler AB‑MERCOSUR Anlaşmasına Karşı İki Günlük Eylem Başlattı

Fransa'da çiftçiler AB‑MERCOSUR anlaşmasını protesto ediyor

Fransız çiftçiler, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında onaylanma sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasına karşı iki gün boyunca eylemde bulunuyor.

Ulusal basına yansıyan açıklamalara göre, ülkenin önde gelen çiftçi sendikalarından FNSEA'nın Başkanı Arnaud Rousseau, anlaşmaya, Avrupa standartlarına uymayan ürünlerin ithalatına ve ABD Başkanı Donald Trump’ın AB ülkerine uyguladığı yeni gümrük tarifelerine tepki olarak bugün ve yarın protesto düzenleyeceklerini duyurdu.

FNSEA ve Genç Çiftçilerin çağrısıyla sokaklara çıkacak çiftçilerin traktörleri ile yol kapatma eylemleri düzenlemesi ve farklı noktalarda miting yapması bekleniyor.

Çiftçilerin başlıca kaygıları

Başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı çiftçiler, anlaşmanın gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve Birlik ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünler üzerindeki vergilerin düşürülmesini içerdiğini belirtiyor ve buna karşı çıkıyor.

Çiftçiler, anlaşma kapsamında Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olmadığını savunuyor; özellikle GDO, pestisitler ve büyüme hormonları içeren ürünlerin Birlik pazarına girmesinin halk sağlığına yönelik tehdit oluşturacağı endişesini taşıyor.

Ayrıca çiftçiler, MERCOSUR ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek ve tarım sektöründe iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle anlaşmanın Güney Amerikalı üreticilere avantaj sağlayacağını, bunun da yerli üreticiler karşısında haksız rekabete yol açacağını savunuyor. Buna ek olarak, tarımda kullanılan kimyasal maddelerden karbon salınımına kadar bir dizi koruma tedbirinin farklı uygulanmasının da kaygı yarattığı belirtiliyor.

Müzakere geçmişi

AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başladı ve taraflar yaklaşık 20 yıllık görüşmelerin ardından 2019'da uzlaşı sağlandığını duyurmuştu. Ancak anlaşma, imza ve onay süreçleri tamamlanmadığı için henüz yürürlüğe girmedi.

