Fransa'da Müslüman Öğrenciler Derneği'nden Başörtüsü Yasa Tasarısına Sert Tepki

Fransa'da Müslüman Öğrenciler derneği, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısına ırkçı ve cinsiyetçi diyerek karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:54
Fransa'da Müslüman Öğrenciler Derneği'nden Başörtüsü Yasa Tasarısına Sert Tepki

Fransa'da Başörtüsüne Yasa Tasarısına Tepkiler Büyüyor

Fransa'da Müslüman Öğrenciler (EMF) derneği, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısına sert eleştirilerde bulundu. Dernek, söz konusu tasarının ırkçı, Müslüman karşıtı ve cinsiyetçi olduğunu belirtti.

Ayrımcılık ve Dışlayıcılık

EMF'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Fransız Senatosu tarafından kabul edilen yasa tasarısının Müslümanların kamusal alana erişimini sınırlayıcı bir özelliğe sahip olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu yasa tasarısının sporda 'ayrılıkçılık' kuruntusuna dayandığı vurgulanarak, "Müslümanlara yönelik genel bir şüphe söylemini haklı çıkarmak amacıyla net olmayan ve marjinal sayılara dayanıyor"

İkinci Sınıf Vatandaşlık Sorunu

Tasarı, spor müsabakalarında dini sembollerin yasaklanmasını öngörürken, spor kulüplerinin antrenmanlarda da bu sembolleri yasaklama yetkisi bulacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu tasarı, eşitlik ilkesini yok sayıyor"

Müslüman Kadınların Bedenleri Üzerinde Kontrol

Yasa tasarısının, Müslüman olmanın "bir tehdit" olarak kabul edilmesine neden olduğunu vurgulayan EMF, Müslüman kadınların bedenlerinin siyasi bir kontrol meselesi haline geldiğine dikkat çekti. 2004'te başörtüsü ve 2023'te abaya yasaklarının uygulandığına dikkat çeken dernek, "Spor, yeni bir ayrımcılık sahası haline geliyor"

Halkın Erişimi İçin Mücadele

Açıklamanın sonunda, kamusal alanın dışlanma alanı haline gelmemesi gerektiği ifade edilerek, "Spora erişim, ayrım gözetmeksizin herkesin hakkı olmalı"

Fransız senatörlerin, başörtüsü gibi dini sembollerin yasaklanmasını amaçlayan tasarısını kabul etmesinin ardından, Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Michel Savin

Kamu havuzlarında tesettürlü mayo gibi dini sembol ve kıyafetlerin yasaklanmasını öngören tasarı, şimdi de parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Destici: YPG/PKK Varlığı Yeni Yönetimin Muktedir Olmasını Engelliyor
2
Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
Aydın'da Taksinin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
5
Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
6
Kırklareli'nde Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
7
Güney Ege ve Doğu Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!