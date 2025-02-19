Fransa'da Müslüman Öğrenciler Derneği'nden Başörtüsü Yasa Tasarısına Sert Tepki

Fransa'da Başörtüsüne Yasa Tasarısına Tepkiler Büyüyor
Fransa'da Müslüman Öğrenciler (EMF) derneği, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısına sert eleştirilerde bulundu. Dernek, söz konusu tasarının ırkçı, Müslüman karşıtı ve cinsiyetçi olduğunu belirtti.
Ayrımcılık ve Dışlayıcılık
EMF'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Fransız Senatosu tarafından kabul edilen yasa tasarısının Müslümanların kamusal alana erişimini sınırlayıcı bir özelliğe sahip olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu yasa tasarısının sporda 'ayrılıkçılık' kuruntusuna dayandığı vurgulanarak, "Müslümanlara yönelik genel bir şüphe söylemini haklı çıkarmak amacıyla net olmayan ve marjinal sayılara dayanıyor" Tasarı, spor müsabakalarında dini sembollerin yasaklanmasını öngörürken, spor kulüplerinin antrenmanlarda da bu sembolleri yasaklama yetkisi bulacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu tasarı, eşitlik ilkesini yok sayıyor" Yasa tasarısının, Müslüman olmanın "bir tehdit" olarak kabul edilmesine neden olduğunu vurgulayan EMF, Müslüman kadınların bedenlerinin siyasi bir kontrol meselesi haline geldiğine dikkat çekti. 2004'te başörtüsü ve 2023'te abaya yasaklarının uygulandığına dikkat çeken dernek, "Spor, yeni bir ayrımcılık sahası haline geliyor" Açıklamanın sonunda, kamusal alanın dışlanma alanı haline gelmemesi gerektiği ifade edilerek, "Spora erişim, ayrım gözetmeksizin herkesin hakkı olmalı" Fransız senatörlerin, başörtüsü gibi dini sembollerin yasaklanmasını amaçlayan tasarısını kabul etmesinin ardından, Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Michel Savin Kamu havuzlarında tesettürlü mayo gibi dini sembol ve kıyafetlerin yasaklanmasını öngören tasarı, şimdi de parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis
İkinci Sınıf Vatandaşlık Sorunu
Müslüman Kadınların Bedenleri Üzerinde Kontrol
Halkın Erişimi İçin Mücadele
Tasarı, spor müsabakalarında dini sembollerin yasaklanmasını öngörürken, spor kulüplerinin antrenmanlarda da bu sembolleri yasaklama yetkisi bulacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu tasarı, eşitlik ilkesini yok sayıyor" Yasa tasarısının, Müslüman olmanın "bir tehdit" olarak kabul edilmesine neden olduğunu vurgulayan EMF, Müslüman kadınların bedenlerinin siyasi bir kontrol meselesi haline geldiğine dikkat çekti. 2004'te başörtüsü ve 2023'te abaya yasaklarının uygulandığına dikkat çeken dernek, "Spor, yeni bir ayrımcılık sahası haline geliyor" Açıklamanın sonunda, kamusal alanın dışlanma alanı haline gelmemesi gerektiği ifade edilerek, "Spora erişim, ayrım gözetmeksizin herkesin hakkı olmalı" Fransız senatörlerin, başörtüsü gibi dini sembollerin yasaklanmasını amaçlayan tasarısını kabul etmesinin ardından, Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Michel Savin Kamu havuzlarında tesettürlü mayo gibi dini sembol ve kıyafetlerin yasaklanmasını öngören tasarı, şimdi de parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis
Yasa tasarısının, Müslüman olmanın "bir tehdit" olarak kabul edilmesine neden olduğunu vurgulayan EMF, Müslüman kadınların bedenlerinin siyasi bir kontrol meselesi haline geldiğine dikkat çekti. 2004'te başörtüsü ve 2023'te abaya yasaklarının uygulandığına dikkat çeken dernek, "Spor, yeni bir ayrımcılık sahası haline geliyor" Açıklamanın sonunda, kamusal alanın dışlanma alanı haline gelmemesi gerektiği ifade edilerek, "Spora erişim, ayrım gözetmeksizin herkesin hakkı olmalı" Fransız senatörlerin, başörtüsü gibi dini sembollerin yasaklanmasını amaçlayan tasarısını kabul etmesinin ardından, Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Michel Savin Kamu havuzlarında tesettürlü mayo gibi dini sembol ve kıyafetlerin yasaklanmasını öngören tasarı, şimdi de parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis
Açıklamanın sonunda, kamusal alanın dışlanma alanı haline gelmemesi gerektiği ifade edilerek, "Spora erişim, ayrım gözetmeksizin herkesin hakkı olmalı" Fransız senatörlerin, başörtüsü gibi dini sembollerin yasaklanmasını amaçlayan tasarısını kabul etmesinin ardından, Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Michel Savin Kamu havuzlarında tesettürlü mayo gibi dini sembol ve kıyafetlerin yasaklanmasını öngören tasarı, şimdi de parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis
Fransız senatörlerin, başörtüsü gibi dini sembollerin yasaklanmasını amaçlayan tasarısını kabul etmesinin ardından, Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Michel Savin Kamu havuzlarında tesettürlü mayo gibi dini sembol ve kıyafetlerin yasaklanmasını öngören tasarı, şimdi de parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis
Kamu havuzlarında tesettürlü mayo gibi dini sembol ve kıyafetlerin yasaklanmasını öngören tasarı, şimdi de parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis