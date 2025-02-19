Fransa'da Müslüman Öğrenciler Derneği'nden Başörtüsü Yasa Tasarısına Sert Tepki

Fransa'da Başörtüsüne Yasa Tasarısına Tepkiler Büyüyor

Fransa'da Müslüman Öğrenciler (EMF) derneği, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısına sert eleştirilerde bulundu. Dernek, söz konusu tasarının ırkçı, Müslüman karşıtı ve cinsiyetçi olduğunu belirtti.

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