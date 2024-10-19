Fransa'dan Albanese'ye Antisemitizm Suçlaması

Fransa'dan Antisemitizm Suçlaması

Fransa, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi, Yahudi soykırımı ile Gazze'deki soykırım arasında bağ kurduğu gerekçesiyle antisemitizmle suçladı.

BM Misyonu Açıklamada Bulundu

Fransa'nın Cenevre'deki BM misyonunun X hesabından yaptığı açıklamada, "Francesca Albanese Hanım'ın 14 Ekim'de yaptığı açıklamalar kabul edilemez" ifadesi yer aldı. Aynı zamanda, insan hakları konusunda BM'nin nefret ve antisemitizmle mücadele eden bir platform olması gerektiği vurgulandı.

Albanese'nin Yanıtı

Francesca Albanese, eleştiriyi geri çevirerek, Fransa'nın açıklamasını alıntılayarak "Özgürlükler ve eşitlik ülkesi, 14 Ekim'deki hangi sözlerimi utanç verici ve Yahudi karşıtı bulduğuna açıklık getirebilir mi?" şeklinde bir soru yöneltti.

Tepkiler ve Açıklamalar

Albanese, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarihleri nedeniyle Almanların ve İtalyanların, Netanyahu'nun Gazze saldırısına karşı ön saflarda yer alacaklarını düşünmek mümkündü" değerlendirmesinde bulunmuştu. Ayrıca, 100 yıl önceki Nazi Almanyası'na ve bunun sonucunda yaşanan soykırımlara duyulan kayıtsızlığın "aptallık" olduğunu ifade etti.

Albanese, bu tür kayıtsızlığın başka soykırımlara ve savaşlara neden olabileceğini belirterek, "Bunun olmasını mümkün kılanlara yazıklar olsun" dedi.