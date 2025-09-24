Fransa'dan Gelen Asuriler Şırnak Aksu Köyünde Coşkuyla Karşılandı

Ziyaret davul-zurna, ayin ve yöre gezisiyle sürdü

Fransa'da yaşayan bazı Asuriler, Silopi ilçesinin Aksu köyüne düzenlenen ziyaretle memleket hasretini giderdi. Etkinliğe katılan yaklaşık 150 Asuri, Cudi Dağı eteklerindeki köyde sıcak bir ilgiyle karşılandı.

Misafirler, köydeki karşılamada davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Kutlama havasındaki buluşma, hem yerel halk hem de konuklar arasında duygulu anlara sahne oldu.

Ziyaret kapsamında katılımcılar, muhtarın evinde düzenlenen törende Diyarbakır'daki Mar Petyun Keldani Kilisesi Başepiskoposu Sabri Anar tarafından yapılan ayine de katıldı. Programın devamında misafirler, bölgedeki diğer yerleşim birimlerinden Görümlü beldesini gezdi.

Muhtar Petrus Karatay, ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, bütün imkanları kullanarak güzel bir yaşam yaratmak istediklerini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa'dan bir grup geldi. Ziyaretler, sohbetler, tanışmalar çok güzel geçiyor. İnşallah bunun devamı da gelecek."

Yerel yetkililer ve halk, bu tür ziyaretlerin hem kültürel bağları güçlendirdiğini hem de bölgedeki huzur ortamının önemini vurguladığını ifade etti.

