Fransa, İsrail Büyükelçisini UNIFIL Saldırıları İçin Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Fransa'nın İncelemesi

Fransa, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üzerinde gerçekleştirdiği "kasıtlı saldırılar" konusunda Joshua Zarka, ülkesinin Paris Büyükelçisi'ni Fransa Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Açıklama ve Kınama

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fransa, İsrail'in UNIFIL'e karşı gerçekleştirdiği kasıtlı saldırıları kınıyor." denildi. Açıklamada, son saldırıda, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde iki barış gücü askerinin yaralandığı, bunlardan birinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Uluslararası Hukuk ve Sorumluluk

Saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilirken, bu tür eylemlere derhal son verilmesi talep edildi. Ayrıca, Fransa, İsrail makamlarından bir açıklama beklediğini duyurdu. Tüm devletlerin barış gücü askerlerini koruma yükümlülüğü olduğu vurgulandı.

Bölgedeki Tansiyon

Açıklamada, tüm tarafların UNIFIL'in görevini özgürce yürütebilmesi ve hareket alanına saygı göstermesi gerektiği belirtildi. Son günlerde meydana gelen çatışmalarda, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığı ifade edildi.

Şiddet Olayları

Dün gerçekleşen diğer bir saldırıda, İsrail ordusunun Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezini top mermisi ile hedef alması sonucunda iki asker daha yaralanmış ve bir gözlem kulesinin de Merkava tankı ile vurulduğu bildirilmişti.