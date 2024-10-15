Fransa, Martinik'te Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Martinik'te Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı

Fransa, Karayipler'deki kolonisi Martinik'te yaşanan hayat pahalılığı protestolarını bastırmak amacıyla güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

Güvenlik Gerekçesiyle Yasağın Süresi Uzatıldı

Martinik Valiliği, 10 Ekim'de başlayan ve 14 Ekim'e kadar süreceği duyurulan 21:00-05:00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağının geçerlilik süresini, güvenlik gerekçesiyle 21 Ekim'e kadar uzattığını açıkladı.

Kimyasal Maddelere Yasağın Devamı

Valilik ayrıca, adada patlayıcı ve yanıcı kimyasal maddelerin alış, satış ve transferine getirilen yasağın da 21 Ekim'e kadar süreceğini belirtti.

Gösteriler ve Gözaltılar

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Martinik'teki hayat pahalılığına karşı 1.5 aydır devam eden gösteriler sonucu gözaltı sayısı 140'a ulaştı. Bu süreçte 4 kişi yaşamını yitirirken, hayat pahalılığını protesto eden eylemcilerden biri 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Martinik'in Tarihçesi ve Gösterilerin Sebebi

17. yüzyılda Fransız himayesine giren Martinik, Fransa'nın ana karasına göre ortalama %40 daha yüksek gıda fiyatları ile karşı karşıya. Eylül ayının başından itibaren halk, süpermarketlerin önünde gösteriler düzenleyerek bu durumu protesto ediyor. Protestolar sonrası Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri'ni adet göndermiştir.