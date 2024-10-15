DOLAR
34,22 0,16%
EURO
37,28 0,42%
ALTIN
2.926,92 -0,28%
BITCOIN
2.278.610,52 -0,94%

Fransa, Martinik'te Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Fransa, Martinik'teki güvenlik önlemlerini artırarak sokağa çıkma yasağını 21 Ekim'e kadar uzattı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 19:38
Fransa, Martinik'te Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Martinik'te Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı

Fransa, Karayipler'deki kolonisi Martinik'te yaşanan hayat pahalılığı protestolarını bastırmak amacıyla güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

Güvenlik Gerekçesiyle Yasağın Süresi Uzatıldı

Martinik Valiliği, 10 Ekim'de başlayan ve 14 Ekim'e kadar süreceği duyurulan 21:00-05:00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağının geçerlilik süresini, güvenlik gerekçesiyle 21 Ekim'e kadar uzattığını açıkladı.

Kimyasal Maddelere Yasağın Devamı

Valilik ayrıca, adada patlayıcı ve yanıcı kimyasal maddelerin alış, satış ve transferine getirilen yasağın da 21 Ekim'e kadar süreceğini belirtti.

Gösteriler ve Gözaltılar

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Martinik'teki hayat pahalılığına karşı 1.5 aydır devam eden gösteriler sonucu gözaltı sayısı 140'a ulaştı. Bu süreçte 4 kişi yaşamını yitirirken, hayat pahalılığını protesto eden eylemcilerden biri 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Martinik'in Tarihçesi ve Gösterilerin Sebebi

17. yüzyılda Fransız himayesine giren Martinik, Fransa'nın ana karasına göre ortalama %40 daha yüksek gıda fiyatları ile karşı karşıya. Eylül ayının başından itibaren halk, süpermarketlerin önünde gösteriler düzenleyerek bu durumu protesto ediyor. Protestolar sonrası Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri'ni adet göndermiştir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hindistan'dan ABD'ye Giden Uçak Kanadalı Otoriteler Tarafından Acil İniş Yaptı
2
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Önerileri Redde Dildi
3
Akdeniz'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
4
Netanyahu'dan Hizbullah Açıklaması: Tek Taraflı Ateşkes Yok
5
İngiltere'den İsrailli Kurumlara Yaptırım Kararı
6
Kayseri'de 2 Ton Kaçak Tütün Yakalandı

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor