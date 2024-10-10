Fransa, UNIFIL'i Lübnan'da Gerilimi Azaltma Amaçlı Destekliyor

Fransa, UNIFIL'in Rolünü Vurguladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lemoine, ULIFIL’in Lübnan'ın güneyinde gerilimin azalmasında kritik bir unsur olduğunu belirtti.

Lübnan'a Destek ve Barış Çağrısı

Bakanlığın haftalık basın toplantısında konuşan Lemoine, Fransa'nın dostu Lübnan’a olan desteklerini yineleyerek, “İsraillilere savaş durmalı. Gazze'de yaşananları ve kabul edilemez ölü sayısını unutmuyoruz. Lübnan, yeni bir Gazze olamaz.” dedi. Diplomatik Çözüm Vurgusu

Lemoine, saldırıların sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, çatışmanın yalnızca diplomatik yollarla çözülebileceğini belirtti. “Bölgesel güvenliğe ulaşmanın tek yolu, diyalog yoluna geri dönmektir.” ifadelerini kullandı.

UNIFIL'in Önemi

UNIFIL’in Mavi Hat'ta sükuneti sağlamak için kurulduğuna dikkat çeken Lemoine, Fransa’nın UNIFIL’i her zaman desteklediğini ifade etti. Sözcü, “UNIFIL, bölgede olağanüstü bir çalışma yürütmektedir.” dedi. Güvenlik Endişeleri ve Provokasyon Uyarısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan halkını tehdit etmesi üzerine bir soru yanıtlayan Lemoine, “Bu provokasyon gerçekleşirse, Fransa'nın dostu Lübnan'ı kaosa sürükler.” uyarısında bulundu.

Askeri Malzeme İhracatı Üzerine Açıklamalar

Lemoine, Fransa'nın İsrail'e silah sevk etmediğini söyleyerek, “Halka ve özellikle Gazze'deki halka karşı kullanılan saldırı silahlarını sevk etmiyoruz.” dedi. Fransa'nın, yalnızca askeri malzeme parçaları ile sınırlı sevkiyatlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Uluslararası Hukuka Uyulması Gerektiği Vurgusu

Lemoine, herkesin uluslararası hukuka uyma zorunluluğu olduğunu ve Fransa'nın her zaman civıl halkı hedef alan saldırıları kınadığını belirtti. “Güce başvurmak, bu çatışmanın diplomatik çözümünü erteliyor.” dedi.

Gazetecilere Yönelik Saldırılara Tepki

Son olarak, bölgede gazetecilere yönelik saldırıları kınadığını ifade eden Lemoine, gazetecilerin güvende ve özgürce çalışmaları gerektiğini yineledi.