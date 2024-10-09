Fransız Yazar Patrick Pasin'den Stoltenberg'e Dava

Patrick Pasin, Stoltenberg’i Dava Etti

Fransız yazar ve editör Patrick Pasin, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hakkında dava açtı. Pasin, Stoltenberg’in ‘Ukrayna’da savaşı önleyebilecekken körüklediğini’ savundu. Pasin, Mart 2022’de yapılan Türkiye'deki müzakerelerin barış için son fırsat olduğunu ifade etti.

Davanın Temel Gerekçesi

Pasin, 27 Eylül’de Brüksel Mahkemesi’nde Stoltenberg’e karşı dava açarak, onun savaşın sonuçlarını hafife aldığını ve barış çabalarını baltaladığını ileri sürdü. Pasin, 'Ukrayna'daki Savaş: Batı'nın Cezai Sorumluluğu-Krizi Durdurmak İçin Seçeneklerimiz' başlıklı kitabında Stoltenberg'in, NATO üyelerinin güvenliğini tehlikeye attığını ve geniş bir insan topluluğuna zarar verdiğini öne sürdü.

Barişın Gerekliliği ve Türkiye’nin Rolü

Pasin, Ukrayna’daki savaşın sonuçlarının acı verici olduğunu ve Avrupa'nın geçmişte iki dünya savaşı yaşadığını hatırlatarak 'Barış en önemli hedefimiz olmalı.' ifadesinde bulundu. Mart 2022’de İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerin barış anlaşması için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

İstanbul'daki Müzakereler ve Boris Johnson’ın Etkisi

Pasin, o dönemde İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson’ın yaptığı müzakerelerde tarafları ikna etmeye çalıştığını ve bu durumun barışı engellediğini ifade etti. Türkiye’nin, Ukrayna ile olan ilişkileri ve Rusya ile olan bağları sayesinde tarafsız bir arabulucu olarak önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Kapanış

Pasin, müzakerelerin başarısız olması üzerine 'Ukrayna'daki Savaş: Batı'nın Cezai Sorumluluğu-Krizi Durdurmak İçin Seçeneklerimiz' kitabını yazmaya karar verdiğini belirtti. Gelecek nesillerin barış içinde yaşamasını umarak, sorunun çözümüne dair çaba göstermenin önemini vurguladı.