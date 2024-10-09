DOLAR
34,26 0,02%
EURO
37,58 0,28%
ALTIN
2.878,16 0,22%
BITCOIN
2.128.078,2 0,35%

Fransız Yazar Patrick Pasin'den Stoltenberg'e Dava

Patrick Pasin, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Ukrayna'daki savaşı körüklemekle suçlayarak dava açtı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:17
Fransız Yazar Patrick Pasin'den Stoltenberg'e Dava

Patrick Pasin, Stoltenberg’i Dava Etti

Fransız yazar ve editör Patrick Pasin, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hakkında dava açtı. Pasin, Stoltenberg’in ‘Ukrayna’da savaşı önleyebilecekken körüklediğini’ savundu. Pasin, Mart 2022’de yapılan Türkiye'deki müzakerelerin barış için son fırsat olduğunu ifade etti.

Davanın Temel Gerekçesi

Pasin, 27 Eylül’de Brüksel Mahkemesi’nde Stoltenberg’e karşı dava açarak, onun savaşın sonuçlarını hafife aldığını ve barış çabalarını baltaladığını ileri sürdü. Pasin, 'Ukrayna'daki Savaş: Batı'nın Cezai Sorumluluğu-Krizi Durdurmak İçin Seçeneklerimiz' başlıklı kitabında Stoltenberg'in, NATO üyelerinin güvenliğini tehlikeye attığını ve geniş bir insan topluluğuna zarar verdiğini öne sürdü.

Barişın Gerekliliği ve Türkiye’nin Rolü

Pasin, Ukrayna’daki savaşın sonuçlarının acı verici olduğunu ve Avrupa'nın geçmişte iki dünya savaşı yaşadığını hatırlatarak 'Barış en önemli hedefimiz olmalı.' ifadesinde bulundu. Mart 2022’de İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerin barış anlaşması için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

İstanbul'daki Müzakereler ve Boris Johnson’ın Etkisi

Pasin, o dönemde İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson’ın yaptığı müzakerelerde tarafları ikna etmeye çalıştığını ve bu durumun barışı engellediğini ifade etti. Türkiye’nin, Ukrayna ile olan ilişkileri ve Rusya ile olan bağları sayesinde tarafsız bir arabulucu olarak önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Kapanış

Pasin, müzakerelerin başarısız olması üzerine 'Ukrayna'daki Savaş: Batı'nın Cezai Sorumluluğu-Krizi Durdurmak İçin Seçeneklerimiz' kitabını yazmaya karar verdiğini belirtti. Gelecek nesillerin barış içinde yaşamasını umarak, sorunun çözümüne dair çaba göstermenin önemini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Yıldır Unutulmaz: Ankara Garı Terör Saldırısı
2
TİHEK, Seçim Sonrası Depremzedeleri Çıkaran Belediyeye Cezai İşlem Yaptı
3
Fransız Yazar Patrick Pasin'den Stoltenberg'e Dava
4
Haydarpaşa Garı Yangın Güvenliği İçin Yeni Proje Hazırlandı
5
ABD, Joshua Mast'ın Görevine Devam Edecek
6
Doğu Karadeniz'de Madencilik Faaliyetleri Artabilir
7
Alper Gezeravcı İtalya'da Uzay Deneyimlerini Paylaşıyor

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz