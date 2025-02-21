G20 Dışişleri Bakanları Toplantısında Aile Fotoğrafı Çekilemedi

Güney Afrika'daki G20 Dışişleri Bakanları toplantısında zaman darlığı nedeniyle aile fotoğrafı çekilmedi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:46
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısında Aile Fotoğrafı Çekilemedi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda, dikkat çekici bir durum yaşandı. Johannesburg'daki Ulusal Rekreasyon Merkezi'nde (NASREC) gerçekleştirilen toplantıda bakanların toplu aile fotoğrafı çekmemesi, katılımcı ülkeler arasında tartışmalara yol açtı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Genel Müdürü Zane Dangor, basına yönelik yaptığı açıklamada aile fotoğrafının çekilmemesinin **zaman darlığı** nedeniyle olduğunu ifade etti. Dangor, "İlk defa aile fotoğrafı çekilmiyor değil. Daha önce Brezilya'daki toplantıda da çekilmedi. Bir aile fotoğrafı çekilmesi için yer ayarladık ancak toplantılar geç saate kadar sürdüğü için zaman dolduğunda baskı oluştu. Bu yüzden aile fotoğrafı çekmedik," dedi.

Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre ise, bazı ülkelerin dışişleri bakanları, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerden bakanların, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile aynı karede yer almak istemedikleri için aile fotoğrafı çekiminden kaçındıkları öne sürüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci...

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda aile fotoğrafı verilmedi. Johannesburg'daki Ulusal Rekreasyon Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda, bakanların toplu aile fotoğrafı çekmemesi dikkati çekti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci...

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda aile fotoğrafı verilmedi. Johannesburg'daki Ulusal Rekreasyon Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda, bakanların toplu aile fotoğrafı çekmemesi dikkati çekti.

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