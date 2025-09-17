Gabon'da 27 Eylül Seçim Kampanyası Resmen Başladı

Gabon'da 27 Eylül yasama ve yerel seçimleri için kampanya başladı; 145 milletvekilliği için 1600'den fazla aday, yurt dışı için ilk kez iki sandalye, yerel seçimlerde ~17 bin aday.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:27
Gabon'da 27 Eylül'de yapılacak yasama ve yerel seçimler için kampanya süreci resmen başladı. Kampanya, yetkililerin açıkladığı takvime göre seçime bir hafta kala yoğun bir tempoya girecek.

Kampanya Süresi ve Son Tarih

İçişleri Bakanı Hermann Immongault yaptığı açıklamada, 27 Eylül'deki yasama ve yerel seçimler için kampanya sürecinin başladığını ve kampanyanın 26 Eylül gece yarısına kadar süreceğini bildirdi.

Aday Sayıları ve Meclis Temsiliyeti

Ülkede 145 milletvekilliği için yarışacak aday sayısı, toplamda 1600'den fazla olarak kaydedildi. Ayrıca, yurt dışında yaşayan Gabonlular da Afrika kıtası içi ve dışı olmak üzere ilk kez iki sandalye aracılığıyla Meclis'te temsil edilecek.

Yerel Seçimler ve Siyasi Tablo

Yerel seçimlerde ise belediye ve bölge meclisleri için sahaya çıkan aday sayısı yaklaşık 17 bin olarak belirtiliyor. Seçimlere yaklaşık 20 siyasi parti katılacak; öne çıkan partiler arasında eski iktidar partisi Gabon Demokratik Partisi ile Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema tarafından kurulan Demokratik Kurucular Birliği yer alıyor.

