Gana'nın Savannah Bölgesinde Etnik Çatışmalarda 10 Kişi Öldü

Gana'nın Savannah vilayetinin Gbenyiri bölgesinde 24 Ağustos'ta toprak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmalarda 10 kişi öldü, 12 ağır yaralandı; güvenlik konseyi acil toplantı düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 01:17
Gbenyiri'de toprak anlaşmazlığı kanlı çatışmaya dönüştü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gana'nın kuzeyindeki Savannah vilayetinin Gbenyiri bölgesinde, 24 Ağustos'ta iki etnik grup arasında çıkan şiddet olaylarında 10 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaya neden olarak gösterilen toprak anlaşmazlığı sonucu meydana gelen olaylarda ayrıca 12 kişi ağır yaralandı.

Savannah Bölgesel Güvenlik Konseyi, olayları görüşmek ve bölgede barışı yeniden tesis etmek amacıyla acil bir toplantı düzenledi.

